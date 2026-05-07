Fransoa-Anri Pino jedan je od najbogatijih, ali i najsrećnijih ljudi na svetu. Za ovo drugo "kriva je" Salma Hajek, za kojom se uzdiše na svim meridijanima, a samo on je imao privilegiju da joj izgovori sudbonosno "da". S njom je dobio ćerku Valentinu, sa još jednom vanvremenskom lepoticom – Lindom Evanđelistom– ima sina Ogistena, ali malo ko se, na pomen direktora konglomerata "Kering", seti njegove prve supruge i starije dece.

I dok Valentinu i Ogistena često viđamo na raznim događajima, i glamuroznim i onim koji su daleko od te "etikete", ćerka i sin iz prvog braka retko se pojavljuju u javnosti. Fransoa-Anri Pino i Salma Hajek juče su prisustvovali gala večeri Fondacije "Čini" u Veneciji, održanoj na ostrvu San Đorđo Mađore, tri dana pred otvaranje 61. Međunarodnog bijenala umetnosti, koje porodica francuskog biznismena već decenijama finansijski podržava.

Salma Hajek i Fransoa Anri Pino sa ćerkama Matildom i Valentinom

Osim zanosne Meksikanke, koja je u njegov život ušla pre dve decenije (venčali su se 2009. u Parizu, ponovivši zavete nekoliko meseci kasnije upravo u romantičnoj Veneciji), na zabavi su bile i obe Pinoove ćerke. Valentina Paloma, koja će u septembru proslaviti 19. rođendan, visinom je skoro dostigla mamu, dok je starija ćerka Matilda odavno "prešišala" tatu.

San Đorđo Mađore je malo, ali istorijski značajno ostrvo, smešteno preko puta Trga Svetog Marka. Poznato je po prelepoj benediktinskoj bazilici, remek-delu arhitekture iz 16. veka sa freskama Tintoreta i Karpača, i zvonikom sa kog se pruža spektakularan pogled na lagunu. Takvo mesto zahteva i poseban dres kod, pa su Pinoovi za ovu priliku odabrali crne odevne kombinacije koje su zračile prefinjenošću, elegancijom i minimalizmom.

Selma Hajek je blistala u uskoj crnoj haljini sa jednim otvorenim ramenom, prekrivenoj suptilnim šljokicama. Njena pastorka Matilda nosila je satensku kreaciju sa izrezom u predelu struka, dok je Valentina plenila modelom smelog kroja sa šlicem sa strane. I "blažen među ženama", m'sje Fransoa-Anri Pino, držao se stare dobre klasike.

Salma Hajek, Fransoa Anri Pino

U Veneciji se, u svakom slučaju, svi osećaju kao kod kuće, a šef velike grupacije koja okuplja nekoliko luksuznih modnih brendova pod svojim okriljem ima i dva značajna istorijsko-izložbena zdanja u ovom gradu - Palazzo Grassi i Punta della Dogana, muzej umetnosti.

U braku sa Dorote Leper (od 1996. do 2004.) dobio je sina Fransoa i ćerku Matildu, koja sada ima 25 godina i bavi se modelingom. Iako je šetala pistama i učestvovala u brojnim kampanjama, retko se pojavljuje sa ocem, ali ova prilika bila je zaista posebna. Uostalom, Pinoovi su još jednom pokazali koliko su njihove porodične veze čvrste, a dobro je poznato da Selma obožava i njegovu decu iz prvog braka, i Ogistena, i Lindu.

