Legendarna velška pevačica Boni Tajler navodno se nalazi u „indukovanoj komi“ nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo. Pevačica je podvrgnuta hitnoj operaciji creva u regiji Algarve, nakon što je krajem prošlog meseca hitno prebačena u bolnicu u Faru sa perforacijom (pucanjem) creva.

Portparol 74-godišnje zvezde, koja vreme provodi između južnog Portugala i Velike Britanije, izjavio je juče: „Sa velikim žaljenjem vas obaveštavamo da je Boni primljena u bolnicu u Faru u Portugalu, gde ima kuću, radi hitne operacije creva. Operacija je prošla dobro i ona se sada oporavlja. Znamo da će porodica, prijatelji i obožavaoci biti zabrinuti zbog ovih vesti i da joj žele brz i potpun oporavak.“

Boni Tajler Foto: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, lokalni mediji danas prenose da se njeno stanje, iako je do juče bilo stabilno, pogoršalo u poslednjih nekoliko sati.

Prebacivanje na intenzivnu negu

Ugledni portugalski dnevni list Koreio da Manja (Correio da Manha) izvestio je da je pevačica hita Total Eclipse Of The Heart prebačena sa odeljenja poluintenzivne nege na odeljenje intenzivne nege.

„Boni Tajler je u indukovanoj komi nakon nekoliko dana provedenih u bolnici u Faru posle operacije creva“, piše list.

Takođe se navodi da su lekari koji brinu o njoj priznali da ne mogu da predvide kako će se situacija razvijati u narednim satima. Veruje se da je Boni hitno prebačena u bolnicu 30. aprila.

Karijera i lični život

Zvezda je najpoznatija po svom broju jedan iz 1983. godine, pesmi Total Eclipse Of The Heart, a ostvarila je još četiri top deset hita, uključujući It’s A Heartache i Holding Out For A Hero.

Boni, koja je u braku sa investitorom Robertom Salivanom od 1973. godine, predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pesmi Evrovizije 2013. godine, gde je zauzela 19. mesto sa pesmom Believe In Me.