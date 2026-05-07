Slušaj vest

Pesma za Evroviziju održava se od 12. do 16. maja u Beču, a Srbiju ove godine predstavlja metal bend "Lavina". Dok euforija pred takmičenje raste, otkriveni su novi detalji nastupa naših predstavnika koji će izvesti numeru "Kraj mene".

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Da 57.14% Ne 31.75% Samo finale 11.11%

Velika su očekivanja pred muzički spektakl, a "Lavina" će se publici predstaviti u prvom polufinalu kada će nastupiti poslednja. Sada je otkriveno i kako će izgledati njihov vizuelno-scenski spektakl kojim žele da pokore Evropu.

Na zvaničnoj Instagram stranici Evrovzije objavljen je snimak sa probre i mnogi su oduševljeni onim što je prikazano. Iako je ovo samo delić nastupa, imamo razloga da budemo ponosni, a tome svedoče i već brojni lajkovi na ovoj objavi.

Kako se kotiraju na kladionicama

Na listi za predviđanje pobednika ovogodišnjeg grandioznog muzičkog takmičenja, Srbija je dobro kotirana. Naime, u top 3 favorita izborile se se Finska, Danska i Grčka koje prednjače na kladioniciama, a naš predstavnik se nalazi na 23. mestu. Što se tiče država iz regiona, iznad Srbije su kotirane Hrvatska i Bugarska i Rumunija. Najviše šansi za pobedu ima Rumunija koja se trenutno pozicionirala na 8. mestu.