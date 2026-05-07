Blejk Lajvli naziva svoj pravni ishod sa Džastinom Baldonijem i studijom Vejferer ogromnom pobedom, nakon što su se pojavili novi detalji o nagodbi postignutoj samo nekoliko nedelja pre nego što je njihov slučaj povodom filma Sa nama se završava (It Ends With Us) trebalo da se nađe pred sudom u Njujorku.

„Ova nagodba predstavlja odjekujuću pobedu za Blejk Lajvli“, naveli su njeni advokati u saopštenju u četvrtak, 7. maja, nakon što je obaveštenje o nagodbi podneto Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Njujorka. Magazin Pipl kontaktirao je advokate Baldonija i studija Vejferer za komentar.

Džastin Baldoni i Blejk Lajvli Foto: SONY PICTURES / Planet / Profimedia

Pravni timovi Lajvlijeve (38) i Baldonija (42) prethodno su 4. maja potvrdili da su postigli sporazum kojim se okončava ovaj visokoprofilni spor vezan za film.

Detalji sporazuma i dalji pravni koraci

Sporazum o nagodbi, u koji je uvid imao magazin Pipl, navodi da Lajvli i dalje može potraživati naknadu pravnih troškova i odštetu od Baldonija i strana povezanih sa Vejfererom, čija je protivtužba za klevetu teška 400 miliona dolara protiv Lajvlijeve odbačena od strane sudije Luisa Dž. Limana u junu.

U sporazumu se napominje da Lajvli može tražiti te troškove i odštetu na osnovu člana 47.1 Građanskog zakonika Kalifornije. Reč je o statutu koji štiti osobe koje prijave seksualno uznemiravanje ili diskriminaciju od osvetničkih tužbi za klevetu. Baldoni i predstavnici Vejferera su se u sporazumu „neopozivo odrekli prava na bilo kakvu žalbu“.

Prema ovom statutu, Lajvli mora da dokaže:

Da je pobedila u sporu povodom optužbi za klevetu;

Da je tužba proizašla iz komunikacije u vezi sa uznemiravanjem ili odmazdom;

Da su te tvrdnje iznete bez zle namere.

Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP / Profimedia

Pravni stručnjaci primećuju da odbacivanje Baldonijeve protivtužbe, u kombinaciji sa formulacijama iz prvobitne tužbe i nedavnog zajedničkog saopštenja, značajno jača njenu poziciju. Zaista, u svom saopštenju od 7. maja, advokati Lajvlijeve su se osvrnuli na zajedničku izjavu datu tri dana ranije:

„Priznanjem da su brige gospođe Lajvli ’zaslužile da se čuju’, tuženi su jednom zasvagda okončali izmišljotinu da je gospođa Lajvli lažirala tvrdnje o seksualnom uznemiravanju i odmazdi.“

Hronologija sukoba

Najnoviji događaji usledili su nakon meseci pravnih i javnih posledica koje su počele optužbama Lajvlijeve u decembru 2024. godine. Glumica je optužila Baldonija, svog reditelja i kolegu iz filma Sa nama se završava, za seksualno uznemiravanje i tvrdila da su on i njegovi saradnici organizovali kampanju blaćenja protiv nje nakon što je izrazila zabrinutost zbog ponašanja na snimanju. Baldoni je negirao optužbe i podneo protivtužbu koja je kasnije odbačena.

Lajvli je takođe tvrdila da je pretrpela stotine miliona dolara štete po reputaciju i profesionalnu karijeru nakon što je na internetu, usred kontroverze, prikazana kao „nasilnica“ i „zlobna devojka“.

U aprilu je američki okružni sudija Luis Liman odbacio nekoliko zahteva u širem sporu, uključujući optužbe za seksualno uznemiravanje i klevetu, dok je dozvolio nastavak procesa u vezi sa navodima o odmazdi. Do tada je Baldoni već bio uklonjen kao pojedinačni optuženi iz delova slučaja.

Foto: Jennifer Graylock / Alamy / Profimedia

Advokati obe strane naveli su u prethodnom zajedničkom saopštenju da se strane nadaju da će ovo rešenje omogućiti svima uključenima da „nastave dalje konstruktivno i u miru“. Izvor blizak Blejk Lajvli dodao je da „za Blejk Lajvli ovo nikada nije bilo pitanje novca — radilo se o razotkrivanju loših aktera koji nanose štetu i drugima“.