Bivši princ Endru učestvovao je u prijavljenom bezbednosnom incidentu dok je bio u šetnji u blizini svog novog doma u Sandringemu.

U četvrtak, 7. maja, list Telegraf (The Telegraph) izvestio je da je muškarac koji je nosio fantomku ili ski-masku uhapšen nakon što je navodno pretio bivšem vojvodi od Jorka (66) u blizini imanja Sandringem u Norfolku. Navodi se da je Endru šetao svoje pse u vreme incidenta koji se dogodio 6. maja.

Nekadašnju rezidenciju princa Endrua pretresa policija Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Maskirani muškarac je sedeo u svom automobilu, a zatim izašao iz vozila kada je Endru bio udaljen oko 50 metara, vičući na njega dok mu se približavao. Endru, koji je bio u pratnji člana svog privatnog obezbeđenja, „pojurio je ka svom automobilu parkiranom u blizini i brzo se odvezao, dok je osumnjičeni navodno pokušao da trči za njim“.

Reakcija policije i detalji hapšenja

Bakingemska palata je odbila da komentariše slučaj. U saopštenju za magazin Pipl, policija Norfolka je navela:

„Policajci su pozvani u Volferton juče (sreda, 6. maj 2026.) nešto posle 19:30 časova, nakon prijave da se muškarac u selu ponaša na zastrašujući način. Policija je izašla na teren i muškarac je uhapšen zbog sumnje na narušavanje javnog reda i posedovanje ofanzivnog oružja.“

Selo Volferton je mesto gde se nalazi Endruov novi dom, farma Marš (Marsh Farm), u okviru poseda Sandringem.

Kontekst: Gubitak titula i bezbednosti

Endru se zvanično preselio na farmu Marš u aprilu, nakon što je iseljen iz Rojal Lodža (Royal Lodge), svoje prethodne rezidencije u Vindzoru. Ovo je usledilo nakon što je kralj Čarls svom mlađem bratu oduzeo kraljevske titule u oktobru 2025. godine, usled novih istraga o njegovim vezama sa pokojnim Džefrijem Epstajnom.