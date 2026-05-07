Slušaj vest

Bivši princ Endru učestvovao je u prijavljenom bezbednosnom incidentu dok je bio u šetnji u blizini svog novog doma u Sandringemu.

U četvrtak, 7. maja, list Telegraf (The Telegraph) izvestio je da je muškarac koji je nosio fantomku ili ski-masku uhapšen nakon što je navodno pretio bivšem vojvodi od Jorka (66) u blizini imanja Sandringem u Norfolku. Navodi se da je Endru šetao svoje pse u vreme incidenta koji se dogodio 6. maja.

Nekadašnja rezidencija princa Endrua Royal Lodge
Nekadašnju rezidenciju princa Endrua pretresa policija Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Maskirani muškarac je sedeo u svom automobilu, a zatim izašao iz vozila kada je Endru bio udaljen oko 50 metara, vičući na njega dok mu se približavao. Endru, koji je bio u pratnji člana svog privatnog obezbeđenja, „pojurio je ka svom automobilu parkiranom u blizini i brzo se odvezao, dok je osumnjičeni navodno pokušao da trči za njim“.

Reakcija policije i detalji hapšenja
Bakingemska palata je odbila da komentariše slučaj. U saopštenju za magazin Pipl, policija Norfolka je navela:

„Policajci su pozvani u Volferton juče (sreda, 6. maj 2026.) nešto posle 19:30 časova, nakon prijave da se muškarac u selu ponaša na zastrašujući način. Policija je izašla na teren i muškarac je uhapšen zbog sumnje na narušavanje javnog reda i posedovanje ofanzivnog oružja.“

Selo Volferton je mesto gde se nalazi Endruov novi dom, farma Marš (Marsh Farm), u okviru poseda Sandringem.

Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Joanna Chan/AP

Kontekst: Gubitak titula i bezbednosti
Endru se zvanično preselio na farmu Marš u aprilu, nakon što je iseljen iz Rojal Lodža (Royal Lodge), svoje prethodne rezidencije u Vindzoru. Ovo je usledilo nakon što je kralj Čarls svom mlađem bratu oduzeo kraljevske titule u oktobru 2025. godine, usled novih istraga o njegovim vezama sa pokojnim Džefrijem Epstajnom.

Ne propustitePop kulturaRetka fotografija kraljevske porodice otkriva novu hijerarhiju: Ovaj detalj odmah je izazvao pažnju javnosti
kraljevska-porodica-profimedia0504949889.jpg
Pop kulturaPrinc Vilijam pokušao da sakrije porodičnu bruku za Uskrs, ali jedan potez ga je odao
Britanska kraljevska porodica na uskšnjoj misi 2026
Pop kulturaEpstajn sve vreme ismevao princa Endrua i njegovu suprugu: Kovali ga u zvezde, a on ovako pričao o kraljevskom paru
Princ Endrju sa bivšom suprugom Sarom Ferguson
Pop kulturaĆerka princa Endrua želi da pobegne iz države nakon skandala sa Džefrijem Epstinom, princ Hari joj dao savet
princ Endru

"EPSTAJN JE UBIJEN" Njegov brat tvrdi da nije izvršio samoubisvo već da ima dokaze da je ubijen zbog povezanosti sa Američkim političarima!!  Izvor: Kurir televizija