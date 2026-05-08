Iskustvo Kris Dženersa Ozempikom, lekom iz grupe GLP-1 bilo je veoma negativno. "Probala sam ga", rekla je Kris pre nekoliko dana u podkastu SheMD i dodala: "Jednom sam ga probala, kada još niko nije znao šta je to, i bilo mi je jako loše".

Nakon toga se obratila dr. Thais Aliabadi, poznatoj kao dr. A. "Nazvala sam je jednog dana i rekla joj: "Ne mogu više da ga pijem. Ne mogu, tako mi je loše. Užasno mi je mučno". A ona je odgovorila: "U redu, u redu, probajmo nešto drugo".

Kako je Kris otkrila, zajedno su istraživale i razmatrale druge mogućnosti pre nego što su se odabrale kombinaciju nespecificiranih peptidnih injekcija, koje se razlikuju od Ozempika i drugih GLP-1 lekova. Počela je da koristi i dodatke u ishrani.

Ozempik se koristi u terapiji dijabetesa i lekari naglašavaju da se nikako ne sme uzimati na svoju ruku. Holivudom je zavladao trend mršavljenja uz pomoć ovog leka što stručnjaci opisuju kao opasnu pojavu.

Kris je istakla da je nova metoda sve promenila. "Zahvaljujući tome, dobila sam nekoliko dodatnih sati uveče. Budući da se budim vrlo rano, obično jedva čekam da se srušim u krevet čim pošaljem poslednji imejl, obavim poslednji poziv ili vidim decu i večeram".

Nakon uvođenja dodataka ishrani, osetila je da ima više energije. "A to je, naravno, dobro za kosu, nokte, kožu i sve ostalo“, dodala je i naglasila: "Vadila sam krv svaka tri meseca kako bih održala hormone u ravnoteži. Nakon što sam napunila 45 godina, shvatila sam koliko je to važno za fizičko zdravlje žene, ali i za muškarca. Podstičem svog sina da proveri hormone. To je zaista sve promenilo za mene, jer kada proverite svoju štitnu žlezdu, svoje hormonsko zdravlje - vidite šta je vašem telu potrebno".

Podsetimo, Kris Džener ima pet ćerki: Kim, Kortni, Kloi Kardašijan i Kendal i Kajli Džener kao i sina Roba Kardašijana.

Kris koja je priznala da je imala fejslifting, negirala je nedavno da je ta operacija dala loše rezultate. Operaciju je uradio dr Stiven M. Levin za kog ona kaže da je "maestro" za tu vrstu zahvata. Naglašava da je "opsednuta" njegovim radom.

U podkastu svoje ćerke Kloi Kardašijan, istakla je da nije tačno da fejslifting popušta kao i da je oseća sjajno. Operaciju je opisala "kao brigu o sebi i deo dostojanstvenog starenja".

Tvrdi da je želela da postigne prirodno zatezanje kože, osveži izgled i redefiniše liniju vilice kako bi izgledala što odmornije u 70. godine. Spekuliše se da ju je operacija koštala 100.000 dolara.

Stručnjaci procenjuju da je reč o "Deep Plane" fejsliftingu, tehnici koja pruža dugotrajnije i prirodnije rezultate zatezanjem dubljih slojeva lica.

Kris Džener je rezultate mršavljenja i fejsliftinga pokazala na nedavno održanoj Met Gali u Njujorku gde se pojavila sa ćerkom Kim Kardašijan. Nosila je Dolce & Gabbana ogrtač, inspirisan kimonom, ukrašen motivima mermernih statua i bogatim vezom. Ti motivi simbolizuju večnu lepotu i umetničku skulpturalnost. Tako je odgovorila na temu Umetnost kostima i dres - kod Moda je umetnost. Cilj joj je bio da kroz svoj osveženi izgled prikaže "pretvaranje procesa starenja u formu visoke estetike". Ona to zove "dostojanstveno starenje".

U poređenju sa njenim izgledom u martu ove godine primetna je velika razlika na njenom licu, a i do tada je imala više korekcija. Komentariše se da sada izgleda kao da joj je 30 godina manje.

