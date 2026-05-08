Slušaj vest

Plejboj mogul Hju Hefner živeo je okružen lepim i zgodnim ženama u svojoj ekstravagantnoj Plejboj vili, a njegove dve bivše devojke odale su tajne o tom načinu života u podkastu "Girls Next Level".

Bivša zečica otkrila je jedno odgroznih pravila Hjua Hefnera, tvrdeći da bi insistirao na korišćenju dečjeg ulja kao lubrikanta tokom seksa. Hju Hefner uselio se u luksuznu Plejboj vilu 1959. godine, gde je živeo okružen Plejboj zečicama i priređivao ekstravagantne zabave pune droge za važne goste.

Pogledajte u galeriji fotogrfaije iz vile Hju Hefnera:

1/10 Vidi galeriju Hju Hefner i njegove zečice Foto: Photo Wire / StarMax / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Holi Medison i Bridžit Markvardt bile su među najpopularnijima u Plejboj svetu modela koji su s Hefnerom delili raskošnu vilu, a o njegovom ponašanju progovorile su u svom novom podkastu. Nakon što je otkrila da bi on ležao "mirno kao klada" tokom ludorija u spavaćoj sobi, Holi je podelila još jednu Hefnerovu nepoželjnu osobinu.

"Ovo je bilo tako odvratno. Hef bi koristio dečje ulje kao lubrikant", tvrdila je Holi, te dodala: "Ne preporučujem ovo, to je hodajuća infekcija. Odvratno je, ne znam zašto mu je to bilo napeto."

Holi Medison, Hju Hefner Foto: Ali Kadinsky / Newscom / Profimedia

“Došlo je do toga da je dečje ulje stalno iritiralo moje intimno područje jer snižava PH vagine, pa je tako lako dobiti ​​gljivične infekcije", priznala je Holi, koja se tada čak konsultovala s ginekologom o mogućim opasnostima korišćenja ulja u tu svrhu, bez obzira na medicinske savete da je to loša opcija lubrikanta, Hefner je nastavljao sa svojom čudnom opsesijom.

"Svađao bi se sa mnom i govorio 'ljudi koriste dečje ulje za bebe', a ja sam rekla 'da, na njihovoj koži, ne iznutra, ne bi trebalo da ga stavljate tamo'. Onda je došlo do tačke u kojoj sam odbijala da ga koristim, ali devojke bi mi govorile da bi ga on u spavaćoj sobi naneo na svoju ruku, pa bi ga tako koristio kad bi neko od nas okrenuo leđa. To je tako gadno, i tako bez pristanka i tako odvratno, i zaboravila sam na to dugo vremena, ali podsetila sam se na to iz nekog razloga, i to me ponovo razljutilo, tako odvratno ", zaključila je Holi.

Holi Medison, Hju Hefner Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Holi je Plejboj vilu napustila 2008, nakon sedam godina s Hefnerom, ali je priznala da je imala zadatak da regrutuje nove devojke na svoje mesto, čak i dok je bila primarna devojka Hjua Hefnera.

Video: Suzana Mančić o slikanju za Plejboj