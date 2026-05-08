Ovo je koristio kao lubrikant, bilo je užasno: Plejboj zečica o detaljima iz kreveta s Hefnerom
Plejboj mogul Hju Hefner živeo je okružen lepim i zgodnim ženama u svojoj ekstravagantnoj Plejboj vili, a njegove dve bivše devojke odale su tajne o tom načinu života u podkastu "Girls Next Level".
Bivša zečica otkrila je jedno odgroznih pravila Hjua Hefnera, tvrdeći da bi insistirao na korišćenju dečjeg ulja kao lubrikanta tokom seksa. Hju Hefner uselio se u luksuznu Plejboj vilu 1959. godine, gde je živeo okružen Plejboj zečicama i priređivao ekstravagantne zabave pune droge za važne goste.
Pogledajte u galeriji fotogrfaije iz vile Hju Hefnera:
Holi Medison i Bridžit Markvardt bile su među najpopularnijima u Plejboj svetu modela koji su s Hefnerom delili raskošnu vilu, a o njegovom ponašanju progovorile su u svom novom podkastu. Nakon što je otkrila da bi on ležao "mirno kao klada" tokom ludorija u spavaćoj sobi, Holi je podelila još jednu Hefnerovu nepoželjnu osobinu.
"Ovo je bilo tako odvratno. Hef bi koristio dečje ulje kao lubrikant", tvrdila je Holi, te dodala: "Ne preporučujem ovo, to je hodajuća infekcija. Odvratno je, ne znam zašto mu je to bilo napeto."
“Došlo je do toga da je dečje ulje stalno iritiralo moje intimno područje jer snižava PH vagine, pa je tako lako dobiti gljivične infekcije", priznala je Holi, koja se tada čak konsultovala s ginekologom o mogućim opasnostima korišćenja ulja u tu svrhu, bez obzira na medicinske savete da je to loša opcija lubrikanta, Hefner je nastavljao sa svojom čudnom opsesijom.
"Svađao bi se sa mnom i govorio 'ljudi koriste dečje ulje za bebe', a ja sam rekla 'da, na njihovoj koži, ne iznutra, ne bi trebalo da ga stavljate tamo'. Onda je došlo do tačke u kojoj sam odbijala da ga koristim, ali devojke bi mi govorile da bi ga on u spavaćoj sobi naneo na svoju ruku, pa bi ga tako koristio kad bi neko od nas okrenuo leđa. To je tako gadno, i tako bez pristanka i tako odvratno, i zaboravila sam na to dugo vremena, ali podsetila sam se na to iz nekog razloga, i to me ponovo razljutilo, tako odvratno ", zaključila je Holi.
Holi je Plejboj vilu napustila 2008, nakon sedam godina s Hefnerom, ali je priznala da je imala zadatak da regrutuje nove devojke na svoje mesto, čak i dok je bila primarna devojka Hjua Hefnera.
Video: Suzana Mančić o slikanju za Plejboj