Čuveni glumac Borislav Boro Stjepanović rođen je na današnji dan, 8. maja 1946. godine, a svojevremeno je njegova fotografija napravila haos na mrežama, i to samo zato što su ga poredili sa Bredom Pitom

Holivudski glumac Bred Pit, bivši muž Dženifer Aniston i Anđeline Džoli, iako ima 62 godine, nema izgled da to i dokaže. Čini se da kako vreme odmiče, on izgleda sve bolje, a u prošlosti se šuškalo i da iza svega stoje brojne intervencije, kao i botoks i fileri.

Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Zapravo, brojne holivudske zvezde godinama unazad pokušavaju da saznaju šta je Pit sve radio na sebi, a svojevremeno je i na našim mrežama izbio haos zbog jedne fotografije na kojoj se nalazi slavni Srbin i poređenja.

Na Iksu je nastala prava pometnja kada je objavljena slika našeg glumca Bore Stjepanovića koji se proslavio brojnim ulogama, a jedna od najpoznatijih je upravo bila u kultnom filmu "Ko to tamo peva".

"Svi se čude kako Bred Pit izgleda sa 59 godina, a niko ne spominje kako je Boro Stjepanović izgledao s 34", glasila je objava na Iksu.

Boro Stjepanović je rođen 1946. godine, a film u kojem se nakašlje u nezgodnom trenutku, izašao je 1980. godine.

Boro Stjepanović Foto: Damir Dervišagić

Stjepanović je svojevremeno, u jednom intervjuu, otkrio da je oduvek izgledao starije i da je prvog dana na Akademiji ušao u učionicu u kojoj su već bili njegove kolege sa klase, koji su poustajali misleći da je ušao profesor.

