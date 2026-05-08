Glumica Aleksandra Balmazović prvi put je javno govorila o jednom od najtežih perioda kroz koji je prošla — razvodu od dugogodišnjeg partnera sa kojim je provela više od dve decenije.

U iskrenom razgovoru za časopis „Suzi“, glumica je otkrila da je njen razvod od preduzetnika Sergeja Novakovića dugo bio daleko od očiju javnosti, kao i da je samo mali broj ljudi znao kroz šta prolazi.

Aleksandra Balmazović Foto: Zorana Jevtić

Osim moje porodice i nekoliko najbližih prijatelja, gotovo niko nije znao kakve sam teške životne prekretnice prolazila - priznala je ona.

„Morala sam da napravim bilans života“

Aleksandra i Sergej zajedno imaju sina koji ove godine završava fakultet, a glumica ističe da joj je prethodnih godinu i po dana bilo izuzetno teško na emotivnom planu.

Kako kaže, o razvodu nije želela odmah da govori jer joj je bilo potrebno vreme da sabere utiske i suoči se sa novom životnom realnošću.

Aleksandra Blamazović Foto: Boris Jovanović

- Kada se razvedete, tek tada vidite ko ste zapravo i ko je osoba sa kojom ste godinama delili život - rekla je glumica koja će u junu proslaviti 50. rođendan.

Otkrila je i šta joj je pomoglo da prebrodi najteže trenutke.

- Sin, posao i želja za ličnim napretkom bili su moja najveća snaga. U ovih godinu i po dana prošla sam kroz emotivni slom, veliki pad, ali posle toga i kroz novi uspon - ispričala je.

Posle velikog uspeha usledila je duga pauza u Srbiji

Publika u Srbiji posebno je pamti po filmu "Sivi kamion crvene boje", kojim je stekla veliku popularnost još 2004. godine. Ipak, na novu veliku priliku u domaćoj kinematografiji čekala je gotovo dve decenije, a dobila ju je kroz film "Usekovanje".

Glumica je ranije za Kurir govorila i o tome da nikada nije odustala od glume, uprkos nagađanjima koja su se godinama pojavljivala u medijima.

Aleksandra Balmazović i Srđan Žika Todorović u filmu Sivi kamion crvene boje Foto: Printskein

- Ne znam odakle se pojavila priča da sam prestala da glumim. Živim u Sloveniji i tamo mnogo radim, i u pozorištu i na filmu. Posle „Sivog kamiona“ dešavalo se da dobijam ponude za projekte koji nikada nisu realizovani ili nisu stigli do bioskopa - objasnila je tada.

Pored glume, bavila se i produkcijom, kao i humanitarnim projektima, zbog čega su mnogi stekli utisak da se povukla iz sveta filma.

„Ljubljana nije preko sveta“

U međuvremenu se pojavljivala i u domaćim serijama poput Koreni i Junaci našeg doba, a priznala je i da Beograd i dalje ima posebno mesto u njenom životu.

- U Beogradu mi živi otac i zbog njega često dolazim. Nadam se da će mi se posle ovog filma otvoriti još novih prilika. Ljubljana nije preko sveta - rekla nam je glumica.

