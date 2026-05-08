I dok se Megan Markl trudi da osvoji naklonost Ane Vintur kako bi je čelična lejdi svetske mode pozvala na Met Galu, Kejt Midlton je uspela da osvoji sve simpatije bivše urednica američkog Voga - i više od toga.

Ana Vintur je i ove godine očajnički pokušavala, ali ponovo nije uspela da natera Kejt Midlton da prisustvuje Met Gali.

Želela je još jedan kraljevski trenutak na Met Gali koji bi podsetio na pojavljivanje princeze Dajane na ovom događaju 1996. godine, ali čak ni njeno nedavno druženje sa kraljem Čarlsom III i Kamilom nije joj pomoglo da princeza od Velsa prihvati njen poziv.

"Kejt je jedina poznata ličnost koju Ana želi na Met Gali, a ne može da dobije“, rekao je izvor sa gala večeri holivudskom insajderu Robu Šuteru, koji je o tome pisao na Substack-u, pa je dodao: "To je ta opsesija".

Princeza i dalje sarađuje sa časopisom Vog, pozirala je za naslovnu stranu britanskog izdanja, u junu 2016. čime je proslavljena stogodišnjica tog magazina. Predstavila je britansku modu, a pozirala je nedaleko od svoje kuće u Norfolku.

Kejt Midlton je odlučna u nameri da se ne pojavljuje na Met Gali. Princeza Dajana je 1996. na ovom događađaju napravila spektakl u haljini John Galliano. Pojavila se u Metropoliten muzeju u Njujorku smao nekoliko meseci pre nego što se zvanično razvela od Čarla. Kako je dizajner Džon Galijano rekao, haljina koju je nosila te večeri bila je simbol njene slobode.

Međutim, nije samo repriza kraljevskog momenta razlog zbog kojeg Ana Vintur priželjkuje Kejt Midlton na Met Gali.

"To nikada nije bilo samo zbog Dajane. Ana je želela Kejt jer je Kejt najveća nagrada", tvrdi izvor.

Vintur se obratila Čarlsu i Kamili kada su se nedavno sreli u Njujorku, kako bi ih zamolila da još jednom zamole Kejt Midlton da prihvati njen poziv, napominje insajder, piše RadarOnline.com.

"Kejt je tačno razumela šta se traži od nje. To nije bio samo poziv. Bio je to pokušaj da se ona učini ključnom slikom te večeri - i ona nije bila zainteresovana da igra tu ulogu", poručuje izvor iz palate.

Prema protokolu kraljevske porodice Kejt Midlton može da se pojavi na Met Gali. Međutim, insajderi kažu da princeza ne povlači taj korak jer smatra modni događaj previše komericijalnizovanim i pompeznim pa se manifestacija koju organizuje Ana Vintur ne uklapa u njen imidž.

Sa druge strane, izvori napominju da bi Megan Markl i te kako volela da se pojavi na Metu, ali je u veoma lošim odnosima sa Anom Vintur.

Kejt Midlton odbija poziv o kojem vojvotkinja od Saseksa mašta. Prozrela je nameru Vintur da želi da od njenog pojavjivanja napravi reprizu Dajaninog nastupa, a ona uopšte nema želju da od sebe i Lejdi Di "pravi Met Gala momenat".

