Slušaj vest

Priča o Evi Peron, poznatoj i kao Evita, spada među najdramatičnije i najkontroverznije biografije 20. veka — od slavne političke figure i simbolа naroda, do sudbine koja je i posle smrti godinama izazivala političke potrese, kult obožavanja i mračne epizode.

Godine bolesti i teška dijagnoza

Pogledajte u galeriji fotografije Eve Peron:

1/10 Vidi galeriju Priča o Evi Peron, kontroverznoj figuri 20. veka, obuhvata njen uspon, bolest i sudbinu koja je oblikovala argentinsku politiku. Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, STR / KEYSTONE-SDA-ATS AG / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Eva Peron je bila bolesna već nekoliko godina. Nesvestica, oštar gubitak težine i hronični umor - do kraja 1940-ih, stalno joj je bio potreban pomoćnik pored sebe. Njeno stanje ju je primoralo da podnese ostavku na nominaciju za potpredsednicu u kampanji za reizbor svog supruga Huana Dominga Perona 1952. godine, na veliko razočaranje njenih pristalica koji su je smatrali srcem i dušom peronizma. Ali tek kada je operisana u novembru 1951. godine, njena dijagnoza je postala jasna: terminalni rak grlića materice.

Ko je bila Evita

Eva, poznata od milošte kao Evita, mnogo je prošla u svom mladom životu. Rođena kao Eva Marija Duarte 1919. godine u Huninu (provincija Buenos Ajres), bila je jedna od petoro braće i sestara iz vanbračne porodice svog oca, što je bila uobičajena pojava u ruralnoj Argentini u to vreme.

Eva Peron u balskoj haljini Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Stigla je u Buenos Ajres sa samo 15 godina, sa ciljem da uspe kao glumica. Borila se, ali je na kraju izgradila karijeru u šou biznisu, a istovremeno je postala politički aktivna kao sindikalna aktivistkinja. Tek kada je upoznala Perona 1944. godine i kasnije se udala za njega, politika je postala njen život.

Bolest i smrt

Nakon dijagnoze raka, Evita je provela svoje poslednje mesece zaokupljena grozničavim planovima. Uspela je da vidi kako se njena borba za prava žena ostvaruje glasajući prvi put samo mesec dana nakon operacije – kulminacija kampanje za omogućavanje prava glasa ženama koju je predvodila od 1946. godine.

Takođe je završila svoju drugu knjigu, „Mi mensaje“ (Moja poruka), uprkos tome što je morala da je diktira jer je bila previše slaba da piše. Izgledajući izuzetno krhko i teška manje od 40 kilograma, Evita se pojavila pored Perona, krećući se ulicama Buenos Ajresa u automobilu sa otvorenim krovom na ceremoniji inauguracije njegovog drugog predsedničkog mandata 4. juna 1952. To će biti njen poslednji javni nastup.

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Eva Peron je pala u komu 18. jula, vraćajući se u svest i gubijući svest sve do svoje smrti 26. jula 1952. Imala je 33 godine. Vlada je proglasila trodnevnu javnu žalost, a dva miliona ljudi je otišlo da poseti njen kovčeg dok je ležala u Kongresu. Odanost koju je Eva probudila tokom svog života bila je vodeća snaga koja je navela Perona da je balsamuje. Način da se osigura da će njene pristalice uvek moći da joj odaju počast i da se njeno sećanje nikada neće zaboraviti.

Čovek angažovan za taj posao bio je poznati španski balsamator Peter Ara. Počeo je da radi na telu samo nekoliko sati nakon Evine smrti, što je bila početna tačka zadatka koji je trebalo da traje najmanje godinu dana. Radio je u sedištu Generalne konfederacije rada (CGT, po španskim inicijalima), prostoru određenom za telo do izgradnje spomenika koji će biti njeno poslednje počivalište.

Početak diktature

Eva Peron portret Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Međutim, sve ovo će prekinuti Revolucija oslobađanja, diktatura koju je predvodio general Pedro Aramburu. Njeni vojni komandanti su već izvršili jedan od najstrašnijih napada u argentinskoj istoriji. Dana 16. juna 1955. godine, Ratno vazduhoplovstvo i mornarica bombardovali su ključne tačke u Buenos Ajresu, ubivši preko 300 civila i ranivši najmanje 800 u svom izjavljenom pokušaju da prisile Perona na ostavku.

Uprkos nazivu „oslobođenje“, nakon što je konačno svrgnula Perona u septembru 1955. godine, diktatura je krenula u ofanzivu kako bi ugušila peronizam, zabranivši stranku i progonivši njene članove. Takođe su zadali jedan od svojih najžešćih udaraca samom svrgnutom vođi.

Otmica leša Eve Peron

Dok je Peron bio u egzilu, vojni komandanti su odlučili da otmu telo Eve Peron. U noći 22. novembra 1955. godine, vojni oficiri su umarširali u zgradu CGT-a - koja je bila pod kontrolom diktature - i odneli telo, pokrećući jedan od najmakabrežnijih poduhvata u argentinskoj istoriji. Proći će 16 godina pre nego što je Evita konačno mogla biti sahranjena.

Eva Peron Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Intenzivna mržnja prema Huanu i Evi Peron vodila je Aramburua i ostale vojne komandante koji su stajali iza puča 1955. godine. U svojim internim dokumentima, nazivali su ga „tiraninom na slobodi“ i „svrgnutim diktatorom“. Njihova represivna revnost uključivala je zabranu svima da javno izgovaraju imena „Peron“ ili „Evita“. Diktatura je bila zabrinuta zbog akcija koje bi peronistički otpor mogao da preduzme.

Odluka o otmici Evitinog tela doneta je iz straha da bi njene pristalice mogle da provale u CGT i same odnesu telo, pretvarajući ga u simbol njihove borbe. Potpukovnik Karlos Muri Kenig, vatreni antiperonista koji je u to vreme bio na čelu Vojne obaveštajne službe (SIE, po španskim inicijalima), bio je zadužen za taj zadatak.

U noći otmice Muri Kenig i još nekoliko oficira smenili su stražare koji su stajali ispred CGT-a i odneli Evino telo. Uprkos cilju diktature da telo nestane, strogi katolicizam komandanata sprečio ih je da ga jednostavno spale ili da jednostavno nestane: naređenje je bilo da se priredi „hrišćanska sahrana“.

Eva Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Muri Kenig je uzeo telo i premeštao ga je po gradu zbog paranoje, videvši znakove svuda da je peronistički otpor pratio telo. I iako je bilo izveštaja da su Evite pristalice postavljale cveće i sveće po gradu, zahtevajući da se njihov vođa vrati, nema konkretnih dokaza da je De Muri Kenig premeštao telo zbog toga.

Opsesija Evitinim telom

Istina je da će Murijeva Kenigova rastuća opsesija Evitinim lešom uskoro imati razorne posledice. Očajnički tražeći skrovište, poverio je telo Eduardu Arančibiji, jednom od ljudi koji su ga pratili kada su ga oteli iz CGT-a. Arančibija je sakrio telo na tavan, a da nije rekao svojoj trudnoj ženi.

Jedne noći, njegova žena je odlučila da se popne na tavan da vidi šta njen muž krije i odbijala je da joj kaže. Arančibija se očigledno vratio kući i, usred mraka, pomešao je ženu sa provalnikom ili članovima peronističkog otpora i upucao je. Ona je preminula od zadobijenih rana nekoliko sati kasnije.

Foto: William Meyer / Alamy / Profimedia

Evitino telo je nastavilo svoje putovanje: pukovnik ga je odneo iz Aransibije i odlučio da ga od tada čuva blizu. Smestio ga je u kancelariju koju je imao u SIE. Daleko od toga da se drži po strani, pokazivao ga je ljudima koji su dolazili u posetu kao bizaran trofej, tvrdeći da je njegov. Vojnim komandantima je postalo jasno da Muri Kenig, nekada smiren i pribran vojnik, propada.

„Pukovnik Muri Kenig je napravio ozbiljne greške, počinio neodgovorna, nepromišljena, čak i antihrišćanska dela, u vezi sa telom“, rekao je pukovnik Ektor Kabaniljas u dokumentarcu iz 1997. godine „Evita, la tumba sin paz“ (Evita, grob bez mira).

„Poznavao sam ga iz vojne škole. Bio je potpuno normalan, ali nakon što je došao do tela, poludeo je. Pio bi i ludio.“

Kabaniljasova uloga bila bi ključna. On je bio čovek zadužen da preuzme zadatak Murija Keniga i završi misiju kojom je diktatura i dalje bila opsednuta, učinivši da telo Eve Peron jednom za svagda nestane. Muri Kenigova opsesija bila je predmet istorijskih istraživanja, vojnih istraga i dela fikcije.

Foto: Wiskerke / Alamy / Profimedia

Jedna od najpoznatijih kratkih priča novinara i pisca Rodolfa Voša usredsređena je upravo na ovu temu. Pod nazivom „Ta žena“, objavljena 1965. godine, priča je razgovor između ispitivača i neimenovanog pukovnika o tome gde se nalazi telo žene koja nikada nije identifikovana, ali je očigledno Eva Peron.

Iako je priča navodno izmišljena, Volš je bio istraživački novinar — koji je, uzgred budi rečeno, nestao tokom vojne diktature od 1976. do 1983. godine — i moguće je da ju je zasnovao na informacijama koje je imao. Priča prikazuje čoveka u kandžama opsesivne manije, koji pije i luta o sudbini tela, ali nije spreman da otkrije njegovu lokaciju ili obim onoga što se dogodilo.

Njegov drzak prkos dolazi do izražaja u poslednjem redu. „Ona je moja“, jednostavno kaže. „Ta žena je moja.“

Sahrana u Italiji

Bila je 1957. godina, a vojska je još uvek bila u strahu da bi telo moglo pasti u ruke peronističkih militanata, koji bi ga iskoristili za podsticanje otpora protiv diktature. Kabaniljas i komandanti su krenuli da pošalju telo u inostranstvo, operaciju koju su uspeli da izvedu navodno uz pomoć Vatikana.

Eva Peron i Huan Peron Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Evitino telo je poslato brodom u Italiju pod drugim imenom: Marija Mađi de Magistris, žena koja je navodno poginula u saobraćajnoj nesreći. Sahranjena je u maju te godine na groblju u Milanu, naizgled da se o njoj više nikada nije čulo.

Tajnost oko otmice Evitinog tela konačno će početi da se raspliće 13 godina kasnije, usred još jedne argentinske diktature. Bio je maj 1970. godine kada je peronistička gerilska grupa Montoneros otela bivšeg diktatora Aramburua i zahtevala, između ostalog, da vojska vrati telo. Pregovori su bili neuspešni i Montoneros je pogubio bivšeg vođu Revolucion Libertadora.

Međutim, ubistvo se pokazalo kao prekretnica u odnosu vojske sa peronizmom i njegovim vođom, Peronom, koji je još uvek bio u egzilu u Madridu. Doneta je odluka da se o vraćanju tela pregovara direktno sa Peronom, zadatak koji je ponovo dodeljen pukovniku Kabaniljasu.

Eva Peron i Huan Domingo Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

16 godina agonije

Godine 1971, 16 godina nakon što su je Muri Kenig i njegova posada ukrali, telo Evite je vraćeno njenom udovcu. Peron je primio telo svoje žene u svom domu u Madridu. Vratio se u Argentinu 1973. godine nakon pada diktature, ali Evino telo je ostalo u Španiji. Umro je ubrzo nakon što je osvojio svoj treći predsednički mandat u julu 1974. godine, ostavljajući zadatak vraćanja tela u Argentinu svojoj trećoj ženi i, u to vreme, argentinskoj predsednici Izabel Martinez de Peron.

Kada je sanduk otvoren, na telu su bili vidljivi tragovi nasilja – nedostajao je deo prsta, nos je bio oštećen, a lice prekriveno modricama. Spekuliše se da su povrede nastale dok je vojna služba telo držala u vertikalnom položaju.

Eva Peron Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Telo Eve Peron je konačno sahranjeno pored Huana Perona u predsedničkoj rezidenciji Olivos 17. novembra 1974. godine. Međutim, 1976. godine vojna hunta koja je došla na vlast povukla je telo iz Olivosa i vratila ga porodici Duarte. Uzeli su kovčeg i položili ga na groblju Rekoleta.

Video: Ponašanje Melanije Tramp zbog kog o njoj priča ceo svet