Džejmi Prisli je najnovija holivudska zvezda koja prelazi na OnlyFans. Njena stranica na platformi za sadržaj za odrasle zasnovanoj na pretplati pokrenuta je juče.

- Oduvek sam verovala u to da treba da se razvijamo sa vremenom - izjavila je Prisli za Variety povodom svoje odluke da se pridruži OnlyFansu.

- Ovo je još jedan način da se direktno povežem sa svojom publikom, pod svojim uslovima, sa kreativnošću i namerom. Obožavam da upoznajem fanove na raznim Comic Conovima, a uzbuđenje tih pravih susreta uživo navelo me je da potražim opcije kao što je OnlyFans.

Izvršni direktor Creators Inc. Endi Bačman, koji je savetovao Prisli oko njenog pokretanja profila, dodao je: „Džejmi Prisli ima retku kombinaciju velike zvezdane moći i stvarne povezanosti sa publikom, što savremene platforme nagrađuju. Ona je vrhunska zabavljačica i fanovi će obožavati ono što ovde stvara.“

Prislin debi na OnlyFans dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je njena prijateljica, zvezda „American Pie“ i „Scary Movie“ Šenon Elizabet, pokrenula svoj profil sa ogromnim uspehom. Elizabeth je zaradila više od 1,2 miliona dolara na OnlyFansu u prvih sedam dana na platformi. Za magazin People izjavila je da je jedan od razloga za prelazak na OnlyFans bio taj što je postala umorna od rada u Holivudu gde su „drugi ljudi kontrolisali narativ i ishod moje karijere.“

- Ovo novo poglavlje je o promeni toga, pokazivanju sek*epilnije strane koju niko nije video i približavanju mojim fanovima - dodala je tada Elizabet.

Prisli i Elizabet su 26. aprila objavile zajednički post na Instagramu, a neki su tada nagađali da to znači da će Prisli krenuti Elizabetinim stopama.

„Tako je lepo videti te posle svih ovih godina, Džejmi Prisli“, napisala je Elizabet u objavi. „Uvek je lepo ponovo se sresti i podeliti ovakav trenutak. Tako divna osoba, iznutra i spolja. Nadam se da ćemo to uskoro ponoviti.“

Džejmi Elizabet Prisli (49) je američka glumica i manekenka najpoznatija po ulozi Džoj Tarner u sitkomu "My Name Is Earl", za koju je osvojila nagradu Emi 2007. godine.

Džejmi Prisli, Margo Robi

Prepoznatljiva je i po ulozi Džil Kendal u seriji "Mom", a često se ističe njena neverovatna fizička sličnost sa glumicom Margo Robi.

Igrala je u filmovima kao što su "Can’t Hardly Wait", "Not Another Teen Movie", "I Love You, Man"...

