Mladi bubnjar je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj u četvrtak uveče.

Dvadesetogodišnji Borna Jurički je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21:43 na kilometru 68 u pravcu istoka.

U nesreći su učestvovali automobil u kojem se nalazio Jurički i kamion sa prikolicom.

„Ne možemo da verujemo da ovo pišemo i da ovo moramo naglas reći. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo deo sebe. Ne možemo mnogo više reći u ovom trenutku jer su sve reči suvišne, osim da te volimo Borna, ti si deo naše porodice i jednog dana, negde dalje, ponovo ćemo se sresti“, rekao je bend Druga dimenzija, u kojem je Jurički svirao.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

