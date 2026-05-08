Dejvid Atenboro rođen je pre Velike depresije, sazreo tokom Drugog svetskog rata, a i dalje snima dokumentarce o divljem svetu.

Danas jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka za prirodu i boraca za klimu, Dejvid Atenboro, puni 100 godina. Njegovi filmovi doneli su intimne prizore prirode stotinama miliona gledalaca. Britanci ga smatraju nacionalnim herojem.

„On može da vas informiše ili da vas rasplače zbog iguana koje jure zmije!”, kaže Kris Dameto dok putuje kroz centar Londona. „On je sjajan pripovedač, odličan komunikator i mislim da je svet bolje mesto zahvaljujući njemu.”

Obožavaoci obučeni u životinjske kostime - lavove, tigrove i bumbare - okupili su se kasno u četvrtak oko kartonske figure Atenboroa u prirodnoj veličini na Trafalgar skveru u Londonu, pevajući pesme o divljini - Africa grupe Toto, The Lion Sleeps Tonight grupe The Tokens - i naravno, „Happy Birthday”. Nekoliko ljudi koji su pokušavali da liče na Atenboroa šetalo je kroz masu.

Tu su i specijalni programi na BBC-ju, koncert u petak u Royal Albert Hall-u , događaji u naučnim muzejima, šetnje prirodom i akcije sadnje drveća.

Najpoznatiji Atenboroovi trenuci iz prirode

Rođen 1926. godine u predgrađu Londona, Atenboro je kao dete skupljao fosile, studirao zoologiju na University of Cambridge, a 1947. godine regrutovan je u Kraljevsku mornaricu. Imao je karijeru kao menadžer BBC-ja pre nego što je stao pred kamere - i to tek nakon što se drugi voditelj razboleo.

Imao je već 30 godina - mada je nosio ono što je izgledalo kao izviđačka uniforma: kaki košulju, šorts i dokolenice - kada je 1956. godine na televiziji ugurao burmanskog pitona u džak od jute.

„Važno je da mu uhvatite rep čim uhvatite glavu”, objašnjavao je publici nakon što se popeo na drvo i odsekao granu na indonežanskom ostrvu Java. „U suprotnom će vas obaviti svojim snažnim kolutovima i veoma neprijatno stegnuti!”

Jedan od njegovih najpoznatijih televizijskih trenutaka bio je kada se družio sa gorilama u planinama Virunga Mountains Ruandi 1978. godine.

„U razmeni pogleda sa gorilom ima više značenja i međusobnog razumevanja nego sa bilo kojom drugom životinjom koju poznajem”, rekao je.

Godine 1998, tokom snimanja BBC-jeve serije Life of Birds, nasrnuo je na njega ljubavno raspoložen tetreb u škotskim visoravnima. Takođe je uspeo da prevari patagonijskog detlića da pomisli kako mu je rival, odgovarajući na njegov poziv - koji je Atenboro imitirao kuckanjem kamenja o stablo drveta.

Istraživao je rituale parenja svitaca, plavih kitova i galapagoških kornjača - od kojih su neke čak starije od njega.

Kako je raditi sa Atenboroom

Šarmila Čouduri imala je 15 godina kada je prvi put pogledala Atenboroov film u bioskopu u svojoj rodnoj Indiji.

„To mi je promenilo život! Bio je tu čovek koji mi pokazuje sva ta neverovatna bića, od sićušnih protozoa do čudnih morskih krastavaca”, priseća se.

Kao i Atenboro, odlučila je da studira zoologiju i stigla do doktorata. Na kraju je upoznala svog tinejdžerskog idola - a zatim se i zaposlila kod njega.

„Jedna stvar koju odmah primetite radeći sa Dejvidom jeste koliko lako uspostavlja kontakt sa svima, bilo da su to ugledni naučnici, taksista ili pomoćnik na terenu”, kaže Čouduri.

Ili jež, u jednom slučaju.

Prošle godine, Čouduri je producirala film Wild London u kojem Atenboro - tada sa 99 godina - puzi po stomaku kako bi se spustio oči u oči sa bodljikavim sisarom.

„Znate, zovemo ga šaptačem životinjama! Malo mladunče sokola peregrina u filmu ‘Divlji London’ vrištalo je iz sveg glasa, a onda je Dejvid rekao: ‘Polako, polako’”, prisetila se u telefonskom intervjuu za NPR. „I ta mala ptica se nekako zavalila unazad, pogledala gore ka Dejvidu i delovalo je kao da zna da će sve biti u redu.”

Sličan efekat ima i na britansku javnost.

Poštovanje prema britanskoj ikoni

Čak i tokom londonskog špica, prolaznici su rado zastajali da razgovaraju sa novinarom o Atenborou, prisećajući se detinjstva i njegovog prepoznatljivog tihog načina pripovedanja.

„Njegov glas! Povezujemo njegov glas sa prirodom i lepim stvarima”, kaže Andriana Naidoo dok ide na sastanak. „On je dobra osoba, a danas je to zaista retkost!”

„Nedeljna popodneva, gledanje Planet Earth sa tatom dok sam odrastao, i Blue Planet takođe!”, kaže Lijam Vol, poreklom iz Dablina. „Čak sam jednom osvojio kartonsku figuru Dejvida Atenboroa na bingu! Tako da sam je držao u kući oko godinu dana.”

U audio-poruci objavljenoj kasno u četvrtak, Atenboro je rekao da je „potpuno preplavljen” rođendanskim čestitkama školskih grupa, domova za stare i mnogih drugih.

Naučnici su takođe nazvali jednu vrstu parazitske ose po Atenborou, u čast njegovog 100. rođendana.

„Jednostavno ne mogu svakome od vas da odgovorim pojedinačno, ali želim svima iskreno da zahvalim na lepim porukama”, rekao je.

