Miodrag Dragičević ovako slavi Svetog Marka nakon razvoda: Glumac pokazao skromnu slavsku trpezu, na stolu simboli hrišćanstva (FOTO)
Miodrag Miša Dragičević danas obeležava krsnu slavu Sveti Marko, a tim povodom oglasio se i na društvenim mrežama.
Glumac je sa pratiocima podelio detalj iz porodičnog doma - fotografiju svečano ukrašene trpeze na kojoj su se našla tradicionalna slavska obeležja: žito, slavska sveća, kolač i ikona. Prazničnu atmosferu upotpunio je i buket svežeg cveća.
- Sretna slava svima koji slave. Sveti Marko - napisao je on uz emotikon srca i ruku koje se mole.
Razveo se od koleginice nakon pet godina
Podsetimo, Miodrag Dragičević se nakon pet godina braka razveo od koleginice Olivere Bacić. Glumac je nedavno govorio o sve učestalijim razvodima na javnoj sceni, a ubrzo nakon toga usledio je i kraj njegovog braka.
- Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden. "Ja sam razveden muškarac". To je postalo tako, jako nešto. "Ja sam razvedena žena, eto, imam decu". Nekako je to sad postalo kao u, super si, znaš - rekao je Miodrag tada u "Insajderu" i dodao:
- Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki postulati moralni, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu.
