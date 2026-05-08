Slušaj vest

Miodrag Miša Dragičević danas obeležava krsnu slavu Sveti Marko, a tim povodom oglasio se i na društvenim mrežama.

Glumac je sa pratiocima podelio detalj iz porodičnog doma - fotografiju svečano ukrašene trpeze na kojoj su se našla tradicionalna slavska obeležja: žito, slavska sveća, kolač i ikona. Prazničnu atmosferu upotpunio je i buket svežeg cveća.

- Sretna slava svima koji slave. Sveti Marko - napisao je on uz emotikon srca i ruku koje se mole.

Miodrag Dragičević proslavio krsnu slavu Foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic

Razveo se od koleginice nakon pet godina

Podsetimo, Miodrag Dragičević se nakon pet godina braka razveo od koleginice Olivere Bacić. Glumac je nedavno govorio o sve učestalijim razvodima na javnoj sceni, a ubrzo nakon toga usledio je i kraj njegovog braka.

Glumac Miodrag Dragičević i glumica Olivera Bacić Foto: Printscreen/Instagram/oly_faith_

- Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden. "Ja sam razveden muškarac". To je postalo tako, jako nešto. "Ja sam razvedena žena, eto, imam decu". Nekako je to sad postalo kao u, super si, znaš - rekao je Miodrag tada u "Insajderu" i dodao:

- Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki postulati moralni, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu.

Bonus video: