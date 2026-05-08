Poznati reditelj, producent i scenarista Dejan Karaklajić gostovao je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, u kojoj je govorio po prodičnim sukobima i problemima. Dejan sa Tanjom Bošković ima dvoje dece - sina Đorđa i ćerku Lanu.

Dejan je u emisiji priznao da ima narušene odnose sa ćerkom koja sa njim godinama nije u kontaktu. Kaže da i sin sa sestrom nije blizak kao nekada, a za sve okrivljuje bivšu ženu, koju nije želeo da imenuje iako svi znaju da je reč o glumici Tanji Bošković jer samo sa njom ima naslednike.

Dejan Karaklajić, reditelj Foto: Kurir Televizija

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima tri stana - započeo je priču Dejan, pa nastavio:

To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čoveku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač jer nema mesta gde da stavi da bi preživela. Kako se ona ispovedi kod duhovnika pred pričest, kakav je ona čovek kada onemogućava svojoj deci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikada biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - zaključio je on u emisiji "Puls Srbije".

Tanja Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Tanja i Dejan su svojevremeno ovako govorili o razvodu.

- Bio je duhovit jedan čovek koga sam obožavala, a koji me je ostavio, i koji je rekao: "Ne vredi, ti si udata za pozorište" - ispričala je Tanja jednom prilikom.

- Oni su uglavnom dolazili kod mene jer im je to bilo zabavnije. Ja sam takođe dolazio ovde, ali nikad nisam imao kontinuitet. S njihovom majkom razišao sam se dok su bili mali. Ona je zahtevala da se vratim u Srbiju, dok se ja nisam tako osećao niti sam to želeo. Druženjem i što češćim kontaktom sa decom pokušavao sam da im nadomestim svoje odsustvo, ali to se zapravo nikada ne može nadoknaditi - rekao je on .

