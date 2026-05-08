Glumica Tanja Bošković oglasila se nakon optužbi njenog bivšeg muža, producenta i scenariste Dejana Karaklajića.

Naime, Dejan je izašao u javnost i priznao da ima narušene odnose sa ćerkom koja sa njim godinama nije u kontaktu.

- Nemam komentar, a nisam ni upućena, ne znam o čemu se radi. Kod unuka sam i bavim se drugim stvarima - rekla je Tanja za Telegraf.

Glumica je svojevremeno o bivšem mužu ovako govorila:

- Bio je duhovit jedan čovek koga sam obožavala, a koji me je ostavio, i koji je rekao: "Ne vredi, ti si udata za pozorište" - ispričala je Tanja jednom prilikom.

Dejan optužio Tanju

Dejan Karaklajić, reditelj Foto: Kurir Televizija

Kaže da i sin sa sestrom nije blizak kao nekada, a za sve okrivljuje bivšu ženu koju nije želeo da imenuje iako svi znaju da je reč o glumici Tanji Bošković jer samo sa njom ima naslednike.

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima ti stana - započeo je priču Dejan, pa nastavio:

- To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čoveku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač jer nema mesta gde da stavi da bi preživela. Kako se ona ispovedi kod duhovnika pred pričest, kakav je ona čovek kada onemogućava svojoj deci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikada biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - zaključio je on u emisiji "Puls Srbije".

