Dokumentarni film"Profesija reporter - Zapis" biće premijerno prikazan u utorak 12. maja u 19 sati u Maloj sali MTS dvorane u Beogradu.

Film kroz svedočenja naših poznatih fotoreportera osvetljava suštinu novinarstva, a autori Stojan Đorđević, Zoran Ilić - Kiza, Vlada Marković i Milan Peca Nikolić donose priču o ljudima kojima je istina bila jedini parametar.

U filmu učestvuju naši znameniti fotoreporteri, među kojima, nažalost, ima i onih koji nisu više među živima, a čije su fotografije obilazile svet duže od pola veka - od ratnih poprišta do istorijskih sportskih i političkih momenata: Dušan Vranić, Srđan Sulejmanović, Goran Tomašević, Peđa Kujundžić, Emil Vaš, Aleksandar Stanković, ŽeljkoSinobad, Rade Bošnjak, Zoran Jovanović - Mačak, ŽikicaJovanović i Biljana Marković.

Dodaje se da je "ovo jedinstvena prilika da na jednom mestu vidite i čujete aktere čije su fotografije obilazile svet, od ratnih poprišta do istorijskih sportskih i političkih momenata".

- "Profesija reporter – Zapis“ nije samo priča o jednom zanatu. To je emotivna i profesionalna ispovest o ceni koju nosi potraga za savršenim kadrom. Film nudi uvid u priče koje su decenijama oblikovale našu kolektivnu svest - navode autori filma u saopštenju.

