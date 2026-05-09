Glumica Dajana Gudić juče je saopštila da čeka dete sa Afroamerikancem Džibrijem Belom. Njen ljubavni život pre toga bio je jako turbulentan pre nego što je našla sreću kraj američkog muzičara, influensera bivšeg rijaliti učesnika, a svojevremeno je o tome i javno govorila.

Dajana je jednom prilikom pričala o svojoj prvoj ljubavi i otkrila da je dečka uhvatila u prevari.

- Zaljubila sam se kada sam imala 17 godina, išli smo na more u Hrvatsku, sedela sam na balkonu i čula jednog momka kako peva. Sišla sam niz stepenice da vidim ko je to, počeli smo da se družimo i zaljubili smo se. Ta ljubav je drugačija nego kada imaš 25-30 godina. Emocije su jako turbulentne, mi smo se zabavljali tri godine, ali je on za sve to vreme imao devojku. Ja sam svako leto dolazila u Hrvatsku da bismo se videli, to poslednje zajedničko leto smo bili na jednom ručku, a ekran telefona mu je uvek bio okrenut nadole - pričala je tada Dajana, pa nastavila:

- Tu noć kada je on zaspao, ja sam mu uzela telefon, neka devojka ga je zvala, kaže "Ko si ti", ja reko "Ko si ti?"Ona kaže da je njegova devojka već četiri godine, ja joj kažem da sam mu ja devojka već tri godine. Meni se tada srušio ceo svet, bila sam mlada. Naravno da neće biti veran kada sam ja u Americi preko cele godine, ali ja sam bila verna.

Napravila skandal

Otkrila je da je potom usledila žestoka svađa.

- Probudila sam ga, tresao se ceo hotel. Prvo je rekao da je to laž i da je to neka budala, a onda je počeo da preti da će se ubiti. Ne može bez mene, mnogo je plakao, ali ja nisam mogla da pređem preko toga i onda nakon četiri godina me je nazvao i rekao da se ženi. Ja sam tada tek došla u Los Anđeles, gledam kako da preživim, nemam posao. On mene zove i kaže da je ta devojka ostala trudna i da se ženi, ali da mene i dalje voli. Želim mu svu sreću, sad kad gledam na to... Moramo svi da prođemo kroz neke stvari u životu da bismo sazreli kao ličnosti - rekla je ona svojevremeno u emisiji "Ispovesti", prenosi Blic.

Podsetimo, Dajana je vesti o trudnoći saopštila na Instagramu, gde je pozirala na plaži u uskoj beloj haljini.

