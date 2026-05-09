Slušaj vest

Lana Karaklajić, ćerka Tanje Bošković i proslavljenog režisera Dejana Karaklajića, svojevremeno je otkrila da je odustala od studija sociologije kako bi se u potpunosti posvetila glumi. Već u ranim fazama svoje karijere, ova talentovana devojka nizala je uspehe i zapažene role, dokazujući svoj raskošni dar kako na filmskom platnu, tako i u teatru.

U galeriji pogledajte fotografije Lane Karaklajić:

1/5 Vidi galeriju Lana Karaklajić Foto: Damir Dervišagić

Činjenica da je detinjstvo provela okružena umetnošću, uz majku koja je glumačka ikona, u velikoj meri je oblikovala njenu rešenost da svoj talenat prikaže javnosti.

O svojoj odluci da promeni životni poziv, Lana je svojevremeno izjavila:

Lana Karaklajić, ćerka Tanje Bošković i Dejana Karaklajića Foto: Damir Dervišagić

- Kada sam upisala sociologiju, shvatila sam da ne mogu ničim drugim da se bavim, sem glumom.

Govoreći o tome kako izgleda graditi karijeru pod senkom slavne majke, kroz osmeh je poručila:

- To nikako nije ono što me definiše, preispitivanja i odmeravanje snaga i želje su došli kasnije - rekla je Lana, prenosi Blic.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Lane Karaklajić:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Lane Karaklajić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Mada je izabrala profesiju koja nužno zahteva javni nastup, ćerka Dejana Karaklajića i Tanje Bošković ne preferira preterano eksponiranje u štampi i na televiziji. Kada je u pitanju njen privatni život, ona je pre nekoliko godina izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, atraktivnom sportskom stručnjaku Stefanu Adžiću.

"Ćerka ne priča sa mnom godinama"

Podsetimo, poznati reditelj, producent i scenarista Dejan Karaklajić sa Tanjom Bošković ima dvoje dece - sina Đorđa i ćerku Lanu. On je sada prvi put u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji progovorio o porodičnom sukobu i imovinskim problemima.

U galeriji pogledajte fotografije Dejana Karaklajića iz mladosti:

1/5 Vidi galeriju Dejan Karaklajić u mladosti Foto: RTS

Karaklajić je sada izašao u javnost i otkrio da ima narušene odnose sa ćerkom koja s njim godinama nije u kontaktu. Kaže da i sin sa sestrom nije blizak kao nekada, a za sve okrivljuje bivšu ženu koju nije želeo da imenuje, iako svi znaju da je reč o glumici Tanji Bošković jer samo sa njom ima naslednike.

U galeriji pogledajte fotografije Tanje Bošković:

1/9 Vidi galeriju Tanja Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Pavlović, Damir Dervišagić

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama.Čuo sam da se udala, da je dobila dete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima ti stana - započeo je priču Dejan, pa nastavio:

Dejan Karaklajić Foto: Nemanja Nikolić

- To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čoveku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač jer nema mesta gde da stavi da bi preživela. Kako se ona ispovedi kod duhovnika pred pričest, kakav je ona čovek kada onemogućava svojoj deci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikada biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - zaključio je on u emisiji "Puls Srbije".

Video: Dejan Karaklajić o borbi za stan s Tanjom Bošković