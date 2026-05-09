Slušaj vest

Prošlo je šest godina od smrti čuvene srpske glumice Nede Arnerić, a komšije iz naselja na Vračaru, gde je provela poslednje godine života, naše velike umetnice se sećaju samo po dobrom.

Zaposlena u frizerskom salonu koji se nalazi preko puta zgrade u kojoj je glumica živela, Zdravka Petrović, ima samo reči hvale za Nedu, ističući da se kod njih često sređivala i da je bila deo njihove porodice. Glumica ih je vodila na svoje predstave, a nakon toga su zajedno išle na piće.

U galeriji pogledajte fotografije Nede Arnerić iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Nezaboravne uloge Nede Arnerić Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen/Youtube

Zdravka se sa posebnom emocijom priseća glumičinog karaktera.

- Ona je bila jako nežna i ljupka osoba, to se na sceni možda i nije toliko videlo, koliko kada ona dođe i porodično podeli svaki trenutak sa nama. Ona je žena iz naroda. Pamtiću je po toj nežnosti i ljupkosti, iskrenosti, po tome što nije bilo te maske koju svi drže. Ona je kao čovek zračila dobrotom i nekom specijalnošću - ispričala je ona za Blic.

Foto: Dragana Udovičić

Takođe, prisetila se i jedne zanimljive anegdote:

- Meni je najdraže bilo, ostala mi je uspomena kada je sedela na terasi i čitala knjigu, pa nam rekla: "Jao zašto ja čitam, kad je meni lepše vas da slušam" i zatvori knjigu.

Zdravka dodaje da takvi ljudi nikada ne odlaze u zaborav, te da Neda nikada nije bila zahtevna, već jednostavna žena sa autentičnim izgledom.

Neda Arnerić Foto: Damir Dervišagić

Uvek prijatna i ljubazna komšinica

Da je Neda Arnerić bila izuzetna i u komšijskim odnosima, potvrđuje i Nadica, komšinica iz zgrade u kojoj je glumica provela poslednje godine života. Ona ističe da je Neda bila izvrsna glumica koja je ostavila veliki trag u filmskom svetu, ali je pre svega pamti kao dobru i izuzetno lepu ženu.

O njihovom odnosu Nadica kaže:

Foto: Damir Dervišagić

- Pamtimo je kao jako prijatnu i ljubaznu komšinicu, sretale smo se tu, i jedan period života je živela u ovoj zgradi. Imale smo komšijski odnos, nije ona dugo živela ovde, ali kada je živela, uvek se javljala i bila je jako prijatna.

Kome je pripao penthaus na Vračaru?

Neda Arnerić je živela u penthausu koji se nalazi na četvrtom spratu zgrade na Vračaru. Iako su danas roletne na prozorima ovog stana spuštene, komšije otkrivaju da on nije prazan. Stan je, kako navode, ostao u nasledstvu porodice.

Zgrada na Vračaru u kojoj je živela Neda Arnerić Foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Na pitanje da li neko danas tu stanuje, komšinica odgovara:

- Da, da živi tu neko, mislim da je to neko od naslednika, stan je ostao u porodici.

Video: Stanija otvorila vrata svog penthausa