Glumica Šarliz Teron kaže da ne namerava da svojim ćerkama obezbedi lagodan život niti da ih finansijski izdržava. U nedavnom razgovoru otkrila je kako želi da njene ćerke, Džekson i Avgust, razviju snažnu radnu etiku, te da veće stvari, poput prvog automobila, moraju same da zasluže.

Prvi auto neće biti luksuzan

Tokom gostovanja u emisiji "Therapuss" kod voditelja Džejka Šejna, Teron je objasnila svoj vaspitni pristup. Na pitanje o prvom automobilu za svoje ćerke, 14-godišnju Džekson i 11-godišnju Avgust, glumica je imala spreman odgovor.

- Pre svega, vaš prvi auto biće neki "datsun", jer ćete ga slupati - rekla je Teron.

- Nekako ćete ga zeznuti. Novi ste vozač. Zato nećemo odmah kupovati neki dobar auto.

Dodala je da najpre treba da steknu iskustvo i zasluže bolje stvari. Na pitanje hoće li njena deca morati da rade letnje poslove kao tinejdžeri, Teron je bez oklevanja potvrdila.

- Da. Svaki put kad idemo u Starbucks, kažem im: "Gledajte ovo… Vidite kako su ljubazni? Tako ćete i vi morati biti ljubazne u šest ujutro. Počnite da se pripremate" - rekla je glumica.

"Ne nameravam da ih izdržavam do kraja života"

Šarliz Teron, koja je Džekson usvojila 2012, a Avgust 2015. godine, istakla je da odmalena želi da im usadi vrednost samostalnosti kako bi u odraslom dobu mogle da brinu same o sebi.

- Prerano je govoriti čime će se na kraju baviti - rekla je. - Same treba da nađu posao od kog može da se živi, jer ne nameravam da ih izdržavam do kraja života.

Odluka o samohranom majčinstvu

Glumica je i ranije otvoreno govorila o svom pristupu roditeljstvu i odluci da usvoji dvoje dece kao samohrana majka. Prošle godine je u podkastu "Call Her Daddy" tu odluku nazvala jednom od najzdravijih koje je ikada donela.

- Kod žena se uvek nekako misli: "Nešto s njom sigurno nije u redu. Ne može da zadrži muškarca", a nikad se ne kaže: "Vau. Ona stvarno živi onako kako želi" - objasnila je. - Gledam svoj život i pomislim: "Znate li koliko je prokleto sjajno živeti tačno onako kako želim i doživeti majčinstvo baš onako kako sam ga želela?"

Teron je naglasila kako uživa u slobodi koju joj donosi to što je samohrana žena u 40-im, posebno u odgoju dece bez stalnog dogovaranja koje dolazi sa zajedničkim roditeljstvom.

- Znam da će sledeće reći: "Pa, to nije pošteno prema tvojoj deci." Mogu li nešto da vam kažem? To je njihova priča koju će jednog dana same ispričati - nastavila je. - Ja mogu samo da vam kažem da je ovo najbolji način na koji znam da im budem majka i, dođavola, uživam u svakom danu takvog života. Volim što ne moram da ih delim s nekim. Volim što ne moram oko svake proklete stvari da se dogovaram s muškarcem - zaključila je glumica, prenosi index.hr.

