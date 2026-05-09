Poznata glumica Tanja Bošković našla se u centru medijske pažnje nakon javnih optužbi svog bivšeg supruga, reditelja Dejana Karaklajića, povodom spora oko imovine i narušenih porodičnih odnosa. Dok se njihova ćerka Lana bavi glumom i prisutna je u javnosti, njihov sin Đorđe živi u Americi i gradi potpuno drugačiji život, daleko od kamera.

Đorđe Karaklajić (37), sin Tanje Bošković i Dejana Karaklajića, ne eksponira se u javnosti i već godinama živi u Americi. Za razliku od sestre Lane, koja je krenula majčinim stopama, Đorđe je završio političke nauke, a nakon toga i fakultet za komunikacije, na kojem je magistrirao.

Dejan Karaklajić je otvoreno govorio o životnom putu svog sina i teškim počecima preko okeana sa suprugom Katarinom, koja je inače lekar anesteziolog.

- Sin Đorđe je završio političke nauke. Digao je ruke od te priče. On je rođen u Americi, pa je odlučio da tamo nastavi život. Odveo je tamo i svoju devojku Katarinu, koja je završila medicinu - ispričao je reditelj.

Dodao je da njihov početak nije bio lak.

- Živeli su dosta teško u Arizoni. On je morao da izdržava porodicu dok ona nije dobila licencu za rad. Sada žive na Floridi. Tražio je posao pune dve godine, a sada radi kao socijalni radnik. Brine trenutno o dvadesetoro dece. Sudbina svakog deteta je film. Našao je sebe u tom miljeu - dodao je, prenosi Blic.

Imovinski sukob i narušeni porodični odnosi

Porodična situacija je, prema rečima reditelja, trenutno veoma loša zbog sukoba oko stana. Dejan Karaklajić tvrdi da Tanja sprečava da njihov sin dobije svoj deo imovine,te da favorizuje ćerku Lanu. Reditelj je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio da zbog celokupne situacije godinama ne razgovara sa ćerkom, dok je sa sinom u svakodnevnom kontaktu.

Govoreći o sporu, bio vrlo oštar:

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan - izjavio je Karaklajić gostujući u emisiji "Puls Srbije".

On tvrdi da glumica već poseduje nekoliko nekretnina i odlučan je da pravdu potraži pred zakonom.

- Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - naglasio je reditelj.

Odgovor Tanje Bošković: "Bavim se drugim stvarima"

Čuvena glumica nije želela da raspiruje ovaj javni sukob. Upitana da prokomentariše teške optužbe svog bivšeg supruga da sina pokušava da ostavi bez imovine, Tanja je istakla da joj njegove izjave nisu poznate i odbila je da se upušta u polemiku.

Njen kratak odgovor glasio je:

- Nemam komentar, a nisam ni upućena, ne znam o čemu se radi. Kod unuka sam i bavim se drugim stvarima - izjavila je za Telegraf.

