Slušaj vest

Poznata glumica Tanja Bošković našla se u centru medijske pažnje nakon javnih optužbi svog bivšeg supruga, reditelja Dejana Karaklajića, povodom spora oko imovine i narušenih porodičnih odnosa. Dok se njihova ćerka Lana bavi glumom i prisutna je u javnosti, njihov sin Đorđe živi u Americi i gradi potpuno drugačiji život, daleko od kamera.

U galeriji pogledajte fotografije Lane Karaklajić:

Lana Karaklajić Foto: Damir Dervišagić

Đorđe Karaklajić (37), sin Tanje Bošković i Dejana Karaklajića, ne eksponira se u javnosti i već godinama živi u Americi. Za razliku od sestre Lane, koja je krenula majčinim stopama, Đorđe je završio političke nauke, a nakon toga i fakultet za komunikacije, na kojem je magistrirao.

Dejan Karaklajić je otvoreno govorio o životnom putu svog sina i teškim počecima preko okeana sa suprugom Katarinom, koja je inače lekar anesteziolog.

djordje-i-katarina-karaklajic-foto-privatna-arhiva1-2.jpg
Đorđe Karaklajić sa suprugom Katarinom Foto: Privatna Arhiva

- Sin Đorđe je završio političke nauke. Digao je ruke od te priče. On je rođen u Americi, pa je odlučio da tamo nastavi život. Odveo je tamo i svoju devojku Katarinu, koja je završila medicinu - ispričao je reditelj.

Dodao je da njihov početak nije bio lak.

Dejan Karaklajic
Foto: Gordan Jović, RTS

- Živeli su dosta teško u Arizoni. On je morao da izdržava porodicu dok ona nije dobila licencu za rad. Sada žive na Floridi. Tražio je posao pune dve godine, a sada radi kao socijalni radnik. Brine trenutno o dvadesetoro dece. Sudbina svakog deteta je film. Našao je sebe u tom miljeu - dodao je, prenosi Blic.

Imovinski sukob i narušeni porodični odnosi

Porodična situacija je, prema rečima reditelja, trenutno veoma loša zbog sukoba oko stana. Dejan Karaklajić tvrdi da Tanja sprečava da njihov sin dobije svoj deo imovine,te da favorizuje ćerku Lanu. Reditelj je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio da zbog celokupne situacije godinama ne razgovara sa ćerkom, dok je sa sinom u svakodnevnom kontaktu.

U galeriji pogledajte fotografije Tanje Bošković:

Tanja Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Pavlović, Damir Dervišagić

Govoreći o sporu, bio vrlo oštar:

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan - izjavio je Karaklajić gostujući u emisiji "Puls Srbije".

On tvrdi da glumica već poseduje nekoliko nekretnina i odlučan je da pravdu potraži pred zakonom.

hemc9171.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

- Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - naglasio je reditelj.

Odgovor Tanje Bošković: "Bavim se drugim stvarima"

Čuvena glumica nije želela da raspiruje ovaj javni sukob. Upitana da prokomentariše teške optužbe svog bivšeg supruga da sina pokušava da ostavi bez imovine, Tanja je istakla da joj njegove izjave nisu poznate i odbila je da se upušta u polemiku.

Njen kratak odgovor glasio je:

- Nemam komentar, a nisam ni upućena, ne znam o čemu se radi. Kod unuka sam i bavim se drugim stvarima - izjavila je za Telegraf.

Ne propustitePop kulturaOvo je ćerka Tanje Bošković i Dejana Karaklajića koja ne priča s ocem godinama: Takođe je glumica, a muž joj je sportski stručnjak
tanja dejan.jpg
Pop kulturaS Nedom Arnerić se venčao kad je imala 21 godinu, danas je u braku s voditeljkom: Ko je bivši muž Tanje Bošković s kojim ćerka nema kontakt, zaveo i mis sveta
978654132.jpg
Pop kulturaTanja Bošković se oglasila nakon optužbi bivšeg da mu je otela stan: Ovako je odgovorila Dejanu Karaklajiću
Tanja Bošković
Pop kultura"Ćerka godinama ne govori sa mnom" Dejan Karaklajić prvi put o sukobu sa Tanjom Bošković "Onemogućava da deca dobiju stan, izboriću se da izađe iz njega"
Sequence 03.00_57_16_19.jpg

Video: Dejan Karaklajić o sukobu s tanjom Bošković oko stana

SUDSKI SPOR IZA ZATVORENIH VRATA Borba za stan i porodične tenzije bez kraja: "Ovo nije rijaliti, ovo je život" Izvor: Kurir televizija