Čuvena glumica Tanja Bošković živi u raskošnom saloncu u centru Beograda, prepunom uspomena i sentimentalne vrednosti. Leti uživa na crnogorskom primorju, dok ostatak godine provodi u toplini stana u prestonici, gde čita, piše i sprema zimnicu.

Stan u kome Tanja Bošković živi je i svedok najvažnijih trenutaka njenog života.

Stan se nalazi u predratnoj zgradi i odiše šarmom prošlih vremena. Svaki komad nameštaja - od stilskih fotelja preko umetnina do lustera - nosi priču o prošlim danima, dok su zidovi ukrašeni slikama i fotografijama koje bude najlepše emocije.

Posebno mesto zauzima crtež koji joj je poklonio Miloš Lolić, danas uspešni reditelj, kada ju je kao dečak zaprosio.

Njena kuhinja, iako modernija od ostatka stana, često je mesto gde priprema zimnicu, po kojoj je poznata u svom društvu. U radnoj sobi, pored biblioteke, nalazi se i šivaća mašina na kojoj i dalje pravi kreacije.

Imovinski sukob i narušeni porodični odnosi

Tanja Bošković našla se u centru medijske pažnje nakon javnih optužbi svog bivšeg supruga, reditelja Dejana Karaklajića, povodom spora oko imovine i narušenih porodičnih odnosa.

Porodična situacija je, prema rečima reditelja, trenutno veoma loša zbog sukoba oko stana. Dejan Karaklajić tvrdi da Tanja sprečava da njihov sin dobije svoj deo imovine, te da favorizuje ćerku Lanu. Reditelj je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio da zbog celokupne situacije godinama ne razgovara sa ćerkom, dok je sa sinom u svakodnevnom kontaktu.

Govoreći o porodičnom i imovinskom sporu, Karaklajić navodi da je stan u njegovom isključivom vlasništvu, kupljen od države, ali da se nesuglasice odnose na njegovo korišćenje i ranije porodične dogovore oko raspolaganja imovinom.

- Pre svega, ja nikada nisam bio u braku. Naravno, ja sam priznao decu kao svoju. Osnovni spor koji se vodi odnosi se na stan koji je u mom vlasništvu. Ja ga nisam nasledio, već sam ga kupio kada je država prodavala stanove. U tom stanu su ranije živeli moja baba i deda, otac, majka, tetka i ja, a kasnije sam ga ja otkupio, tako da sam isključivi vlasnik.Za života sam se dogovorio sa suprugom da stan prodam i da se novac podeli deci, pola-pola. Međutim, osoba o kojoj govorimo, njihova majka, ne želi da napusti stan koji sam im ja ranije dao na korišćenje dok su deca bila mala - kaže Karaklajić.

- Deca su u međuvremenu odrasla, osnovala svoje porodice i odselila se, ali ona i dalje želi da ostane u tom stanu. Ne vidim po kom osnovu bi to bilo moguće. Po mom mišljenju - nikakvom. Ona nije u tom stanu bila duže od 20 godina, što bi i po zakonu moglo biti relevantno. Takođe, bez mog odobrenja je menjala stan, preuredila ga i prodala stvari mojih roditelja, uključujući slike i portrete, koje su završile u podrumu. To je, po mom mišljenju, nedozvoljeno raspolaganje tuđom imovinom. Iako je dva puta na sudu dobila pravo da ostane u stanu, ja smatram da to nije ispravno i nastavljam pravnu borbu.

Govoreći o sporu, bio vrlo oštar:

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan - izjavio je Karaklajić gostujući u emisiji "Puls Srbije".

- Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem, ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima tri stana. To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čoveku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač jer nema mesta gde da stavi da bi preživela. Kako se ona ispovedi kod duhovnika pred pričest? Kakav je ona čovek kada onemogućava svojoj deci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikada biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način - naglasio je Karaklajić u emisiji "Puls Srbije".

Odgovor Tanje Bošković: "Bavim se drugim stvarima"

Čuvena glumica nije želela da raspiruje ovaj javni sukob. Upitana da prokomentariše teške optužbe svog bivšeg supruga da sina pokušava da ostavi bez imovine, Tanja je istakla da joj njegove izjave nisu poznate i odbila je da se upušta u polemiku.

Njen kratak odgovor glasio je:

- Nemam komentar, a nisam ni upućena, ne znam o čemu se radi. Kod unuka sam i bavim se drugim stvarima - izjavila je za Telegraf.

