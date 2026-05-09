Kako se približavamo evrovizijskom takmičenju, tako se atmosfera sve više usijava – kladionice rade punom parom, fanovi lobiraju za svoje favorite, društvene mreže trešte sa snimcima i klipovima i svaki učesnik se bori za svoje mesto pod suncem. 

Ipak, pažnju medija najviše je privukla izjava Gospodina Lordija (Mr Lordi), idejnog tvorca, pevača i autora čuvenog finskog benda Lordi, koji je pre 20 godina pobedio na Evroviziji pesmom „Hard Rock Hallelujah“.

Na pitanje novinara koje takmičarske pesme je preslušao ove godine, Mr Lordi je odgovorio „Ne baš sve, no čuo sam pesmu srpske grupe Lavina – bila je heavy, neka vrsta metal numere. Zvučali su mi kao Merilin Menson na srpskom i baš mi se svidela ta pesma.“

Novinar ga je zatim pitao da li je čuo švedsku predstavnicu Feliciju s numerom „My System“? „Čuo sam je jer sam gledao švedsko takmičenje na TV-u. Pored toga, nasumično sam čuo neke pesme, ali samo mi je srpska „ostala u uhu“ i odmah sam je zapamtio.“

Frontmen Lavine, Luka Aranđelović, više puta je naglasio da mu je, od svih takmičara na Evroviziji ikad, upravo najdraža grupa Lordi.

„Kao klinac, jer sam imao 8 godina kada su Lordi pobedili, bio sam vatreni fan ovog benda. Znao sam sve o njima – svaku pesmu, svaki stih, svaki kostim. Bio sam fasciniran njihovim nastupom i maštao da ih jednog dana upoznam. Čuo sam da će ove godine gostovati u Beču i iskreno se nadam da ću biti u prilici da ih sretnem“, rekao je Luka.

Lavina nastupa u polufinalu u utorak 12. maja pod rednim brojem 15, a za njih možete glasati na www.esc.vote i putem SMS-a, što će vam biti pojašnjeno tokom samog prenosa na RTS-u.

