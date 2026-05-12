Slušaj vest

Erik Klepton (81) jedan je od najpriznatijih muzičara u rokenrolu, ali njegov neverovatan uspeh zasenila je neopisiva tragedija.Njegov četvorogodišnji sin Konor tragično je preminuo 20. marta 1991. nakon pada s prozora stana na 53. spratu u Njujorku. Samo 24 sata pre šokantnog incidenta, Erik je dao dirljivo obećanje svojoj bivšoj devojci Lori Del Santo - Konorovoj majci.

Foto: Starstock / Avalon / Profimedia

Italijanska glumica Lori imala je starateljstvo nad Konorom nakon razlaza para. Erik je dan pre tragedije stigao u stan u neboderu kako bi sina izveo napolje. Bio je to njihov prvi zajednički izlazak, a Erik je kupio karte za cirkus u Nassau Coliseumu na Long Ajlendu.

Prema biografu Filipu Normanu, "to poslepodne s mirisom piljevine pokazalo mu je šta je propuštao. Kad su se vratili u stan, dok je Konor uzbuđeno brbljao o klovnovima i slonovima, Erik je rekao Lori da od sada namerava da bude pravi otac".

Sin Erika Kleptona s majkom Foto: DAVID KOPPEL/LFI / Avalon / Profimedia

Nažalost, nije dobio priliku. Sledećeg dana Erik i njegov sin planirali da posete zoološki vrt u Bronksu, nakon čega je trebalo da odu na ručak u italijanskom restoranu.

"Ujutro, dok su majka i sin čekali Kleptona da pokupi Konora iz stana, stigao je domar da opere prozore. Lori je bila u kupatilu, a dečak je bio pod brigom dadilje, ali se vrteo okolo u stanju velikog uzbuđenja, nestrpljiv da ponovo vidi svog tatu", opisao je biograf.

Erik Klepton i Peti Bojd u Filadelfiji 1985. godine Foto: Printscreen/Instagram/pattie.boyd.post

"Domar je prao prozore u dnevnoj sobi, od kojih je jedan još uvek bio otvoren. Pozvao je dadilju da pripazi na dete, ali pre nego što je ona uspela da reaguje, Konor je projurio pored nje, skočio na nisku ivicu prozora gde bi inače prislonio nos na staklo da pogleda napolje - i nestao", nastavio je.

Erik i Lori kratko su bili vereni, ali do 1991. su raskinuli svoju vezu, a ona je započela romansu s italijanskim filmskim producentom Silvijom Sardijem, vlasnikom stana u zgradi Galleria u Njujorku.

Erik Klepton Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Nakon Konorove tragične smrti, Lori je nazvala Erika i rekla mu užasnu vest. Muzičar je u stanju šoka samo upitao: "Jesi li sigurna?". Zatim je hodao sedam blokova do Gallerije, nadajući se da je došlo do neke greške.

"Sećam se da sam spustio telefon i mirno hodao od svog hotela do tog mesta kao da se ništa nije dogodilo. I prošao sam ulicom i, a ovo je užasno i nikad se neću oporaviti od toga, video sam gomilu ljudi i kola hitne pomoći, znao sam da je on tamo, da pokušavaju da ga ožive, ali samo sam nastavio da hodam. Od tada se krivim što nisam potrčao, što nisam došao da ga vidim. Ali istina je da nisam mogao, toliko sam se bojao", ispričao je Klepton kasnije za magazin People.

Erik Klepton Foto: XPUSEDPPAP / Backgrid UK / Profimedia

Konor je sahranjen na groblju crkve Svete Marije Magdalene u Ripliju u Sariju, nekoliko stotina metara od Erikovog rodnog mesta. Sahrana je održana 28. marta, dva dana pre Erikovog 46. rođendana, a među ožalošćenima na sahrani bili su Džordž Harison, Fil Kolins i brojna druga lica iz sveta muzike.

Svoju tugu je pretočio u srceparajuću baladu "Tears in Heaven", koja je objavljena u januaru 1992, te je i dalje Erikov najprodavaniji singl u Sjedinjenim Državama.

Video: Poslednji snimak muzičara Đorđija Gorgijeva pre tragedije