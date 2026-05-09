Elison Mak je prešla put od zvezde hit serije Smallville do suočavanja sa optužbama za trgovinu ljudima zbog svoje uloge u onome što je jedan bivši član opisao kao "kult".

Godine 2006. na vrhuncu slave serije Smallville Makova se uključila u Neksijum (Nxivm), organizaciju sa sedištem u državi Njujork koja se predstavljala kao grupa za samopomoć. Osnovao ju je 1998. godine Kit Ranijer, a Neksijum je bio poznat po svojim "Programima za uspeh izvršnih direktora" (ESP), seminarima koje je tokom dve decenije pohađalo čak 16.000 ljudi.

U proleće 2018. godine, federalni tužioci su uhapsili Ranijera i Makovu (zajedno sa još četiri osobe) i izneli uznemirujuće optužbe. Vlasti su tvrdile da je Ranijer vodio Neksijum kao "piramidalnu šemu" i unutar grupe stvorio tajno društvo u kojem je on bio "gospodar" nad nivoima ženskih seksualnih "robova".

Bila je desna ruka vođe sekte NXIVM

Uloga u kultu i optužbe

Makova, koja je navodno bila jedan nivo ispod Ranijera, bila je odgovorna za regrutovanje mladih žena koje bi mogle da "zadovolje Ranijerove seksualne preferencije". Unutar grupe pod nazivom "DOS", žene su navodno bile izložene prisilnom seksu, restriktivnim dijetama, ucenama i žigosanju.

Makova je na kraju priznala krivicu za reketiranje i zaveru, te je osuđena na tri godine u federalnom zatvoru. Pre izricanja presude, objavila je saopštenje u kojem je vreme provedeno u Neksijumu nazvala "najvećom greškom i žaljenjem svog života".

Kako se Elison Mak pridružila Neksijumu?

Elison se pridružila ekipi serije Smallville 2001. godine. Godine 2006, koleginica iz serije, Kristin Kruk, pozvala ju je na sastanak Džnesa , takozvane grupe za osnaživanje žena unutar Neksijuma.

Makova se ubrzo sprijateljila sa suosnivačicom Neksijuma, Nensi Salman, i privatnim avionom odletela u Olbani na sastanak sa samim Ranijerom.

Pod maskom da će joj Ranijer pomoći u glumačkoj karijeri, Makova je postala ključni član. Čak je ubeđivala i svoje roditelje da krenu na kurseve. Pokušala je da regrutuje i druge zvezde poput Beverli Mičel, Eme Votson i Keli Klarkson.

Kada se Smallville završio 2011. godine, njena karijera je pala u drugi plan, a ona se preselila blizu sedišta Neksijuma kako bi bila u Ranijerovom užem krugu.

Alison Mak

Detalji zločina: Tajno društvo "DOS"

Tužioci su naveli da je skraćenica "DOS" poticala od latinske fraze Dominus Obsequious Sororium, što u slobodnom prevodu znači "Gospodar nad ženama robovima".

Metode kontrole:

Žene su morale da predaju "kolateral" (nag fotografije ili kompromitujuće informacije) koji bi se koristio protiv njih. Držeći ih na ekstremnim dijetama, Ranijer i Makova su činili žrtve podložnijim manipulaciji. Žrtvama je u predelu karlice utiskivan simbol koji je sadržao inicijale Kita Ranijera i Elison Mak. Makova je navodno držala žrtve tokom procesa i govorila im da "osete bol".

Presuda i život nakon zatvora

Dok je Kit Ranijer osuđen na 120 godina zatvora, Makova je dobila blažu kaznu od tri godine jer je pružila "značajnu pomoć vladi" u istrazi. Sudija Nikolas Garaufis je prilikom izricanja presude istakao njenu surovost i "sadističko zadovoljstvo" u posmatranju patnje žrtava.

Gde je Elison Mak danas?

Puštena je ranije, u julu 2023. godine, zbog dobrog vladanja.

Dve godine nakon izlaska iz zatvora, TMZ je preneo da se Elison udala za čoveka po imenu Frenk u Los Anđelesu. Par se upoznao u parku za pse, a verili su se oko Božića 2024. godine.

Intervju 2025: U novembru 2025. godine, u intervjuu za Allison After NXIVM, prvi put je javno govorila o svom iskustvu, priznajući da je u to vreme proces žigosanja smatrala "sasvim normalnim delom dana".