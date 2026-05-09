Proslavljeni režiser Dejan Karaklajić sa bivšom suprugom, jednom od najvećih srpskih glumica Tanjom Bošković ima dvoje dece. Ćerku Lanu i sina Đorđa. Naslednica je krenula majčinim stopama što nije naišlo na njegovo odobravanje.

Naime, kao neko ko je decenijama u umetničkoj branši Karaklajić je znao koliko je gluma zahtevna profesija te nije bio ni najmanje srećan kada je Lana odlučila da upravo gluma bude njen životni poziv.

Foto: Dragan Kadić

"Imam dvoje dece. Ćerku Lanu, koja je glumica. Odgovarao sam je da se bavi tim poslom. Glumački poziv je najgori posao na svetu, jer zavisite od drugih stalno. I najveća zvezda zavisi od pisca i reditelja, a kad ste mladi, uvek strepite da li će vas izabrati za neku ulogu ili ne. I kad ste žena, mnogi imaju i seksualne aspiracije prema vama, što je grozno", govorio je Dejan svojevremeno u ispovesti za Kurir pa dodao:

Tanja i Lana Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet

"Lana je imala kao uzor svoju majku Tanju Bošković, koja je bila uspešna i poznata, ali je postala slavna u nekim normalnijim i drugačijim vremenima. Mladih glumaca i glumica ima mnogo. Ona se trudi i mnogo radi, ali sve ide teško. Govorio sam joj uvek: "Nemoj da budeš glumica." Lana divno piše i bolje da je studirala dramaturgiju. Talenta ima, ali to vam u današnje vreme ne znači mnogo. Njen najveći teret je što je porede s majkom i s tim se treba izboriti", zaključio je Karaklajić.

Mlada glumica je pak svojevremeno otkrila da je odustala od studija sociologije kako bi se u potpunosti posvetila glumi. Već u ranim fazama svoje karijere, ova talentovana devojka nizala je uspehe i zapažene role, dokazujući svoj raskošni dar kako na filmskom platnu, tako i u teatru.

Lana Karaklajić Foto: Damir Dervišagić

Činjenica da je detinjstvo provela okružena umetnošću, uz majku koja je glumačka ikona, u velikoj meri je oblikovala njenu rešenost da svoj talenat prikaže javnosti.

O svojoj odluci da promeni životni poziv, Lana je svojevremeno izjavila:

- Kada sam upisala sociologiju, shvatila sam da ne mogu ničim drugim da se bavim, sem glumom.

Govoreći o tome kako izgleda graditi karijeru pod senkom slavne majke, kroz osmeh je poručila:

- To nikako nije ono što me definiše, preispitivanja i odmeravanje snaga i želje su došli kasnije - rekla je Lana, prenosi Blic.

