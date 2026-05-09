Proslavljeni režiser Dejan Karaklajić sa bivšom suprugom, jednom od najvećih srpskih glumica Tanjom Bošković ima dvoje dece. Ćerku Lanu i sina Đorđa. Naslednica je krenula majčinim stopama što nije naišlo na njegovo odobravanje.

Naime, kao neko ko je decenijama u umetničkoj branši Karaklajić je znao koliko je gluma zahtevna profesija te nije bio ni najmanje srećan kada je Lana odlučila da upravo gluma bude njen životni poziv.

"Imam dvoje dece. Ćerku Lanu, koja je glumica. Odgovarao sam je da se bavi tim poslom. Glumački poziv je najgori posao na svetu, jer zavisite od drugih stalno. I najveća zvezda zavisi od pisca i reditelja, a kad ste mladi, uvek strepite da li će vas izabrati za neku ulogu ili ne. I kad ste žena, mnogi imaju i seksualne aspiracije prema vama, što je grozno", govorio je Dejan svojevremeno u ispovesti za Kurir pa dodao:

"Lana je imala kao uzor svoju majku Tanju Bošković, koja je bila uspešna i poznata, ali je postala slavna u nekim normalnijim i drugačijim vremenima. Mladih glumaca i glumica ima mnogo. Ona se trudi i mnogo radi, ali sve ide teško. Govorio sam joj uvek: "Nemoj da budeš glumica." Lana divno piše i bolje da je studirala dramaturgiju. Talenta ima, ali to vam u današnje vreme ne znači mnogo. Njen najveći teret je što je porede s majkom i s tim se treba izboriti", zaključio je Karaklajić.

Mlada glumica je pak svojevremeno otkrila da je odustala od studija sociologije kako bi se u potpunosti posvetila glumi. Već u ranim fazama svoje karijere, ova talentovana devojka nizala je uspehe i zapažene role, dokazujući svoj raskošni dar kako na filmskom platnu, tako i u teatru.

Činjenica da je detinjstvo provela okružena umetnošću, uz majku koja je glumačka ikona, u velikoj meri je oblikovala njenu rešenost da svoj talenat prikaže javnosti.

O svojoj odluci da promeni životni poziv, Lana je svojevremeno izjavila:

- Kada sam upisala sociologiju, shvatila sam da ne mogu ničim drugim da se bavim, sem glumom.

Govoreći o tome kako izgleda graditi karijeru pod senkom slavne majke, kroz osmeh je poručila:

- To nikako nije ono što me definiše, preispitivanja i odmeravanje snaga i želje su došli kasnije - rekla je Lana, prenosi Blic.