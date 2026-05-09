Endru Kigan, zvezda filma "10 stvari koje mrzim kod tebe" (10 Things I Hate About You), još jednom je odbacio spekulacije da je njegova bivša duhovna zajednica(Full Circle), bila "kult".

Gostujući kod Džoša Makbrajda u podkastu McBride Rewind, 47-godišnji glumac je govorio o osnivanju ove grupe u Kaliforniji sredinom 2010-ih. Kigan je dospeo na naslovne strane 2014. godine nakon što je magazin Vice objavio članak u kojem se tvrdilo da je osnovao sopstvenu religiju.

Kigan je tokom razgovora istakao da su mediji stvorili pogrešnu sliku radi veće čitanosti:

"Vodio sam duhovnu zajednicu u srcu Venisa i zvala se Ful Serkl. Štampa može da napiše bilo šta i kreira naslov, to je običan klikbejt."

"Postoje užasne priče o ljudima koji zloupotrebljavaju moć i duhovnost, ali to ovde uopšte nije bio slučaj. "Nije fer koristiti tu definiciju. Reč 'kult' je koren reči 'kultura'. Imali smo izreku u hramu: 'Nije ozbiljno, ali je važno'."

Inspiracija i filozofija zajednice

Glumac je objasnio da je naglasak bio na povezivanju ljudi u digitalnom dobu. Zajednica je radila po principima knjige "Priručnik za ko-kreatore" koja podstiče čitaoce da pronađu viši smisao.

Glavni uticaji:

Kigan je naveo ovaj pokret iz 2011. godine kao veliku inspiraciju za stvaranje prostora koji se bori protiv korporativne pohlepe i ekonomske nejednakosti.

U mnogo čemu, Ful Serkl je funkcionisao kao moderan centar za zajednicu gde su se organizovali događaji od joge i meditacije do "zvučnog isceljenja".

Kigan je priznao da je u projekat uložio desetine hiljada dolara sopstvenog novca kako bi ljudima pružio "siguran prostor".

Racija zbog kombuče i kraj rada

Zajednica je bila aktivna od 2014. do 2017. godine. Jedan od najbizarnijih događaja desio se 2015. godine, kada je kalifornijsko Odeljenje za kontrolu alkoholnih pića izvršilo raciju u centru.

Razlog? Fermentisani čaj kombuča. Državni zvaničnici su tvrdili da se čaj prodaje bez dozvole na jednom dobrotvornom događaju, a agenti su konfiskovali dva bureta pića.

Osvrt na prošlost:

U podkastu Pod Meets World 2024. godine, zvezda serije Sedmo nebo (7th Heaven) priznao je da mu sve to, gledajući unazad, deluje "ludo", ali da su stvorili neverovatan krug prijatelja. Nasuprot izveštajima da je on imao "poslednju reč" u unutrašnjem krugu "prosvetljenih" članova, Kigan tvrdi da grupa nije imala doktrinu i da je cilj bio isključivo zajedništvo.