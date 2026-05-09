Evrovizija počinje 12. maja u Beču a srpski predstavnici nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri. Grupa "Lavina" sa numerom "Kraj mene" poslednja će se predstaviti publici.

Individualne probe su završene i do generalne probe ekipa će, kako najavljuju, insistirati na mnogim detaljima koje valja ispoštovati, u smislu scenskog nastupa.

Gitarista Andrija Cvetanović je u jednom trenutku otišao na drugi kraj scene da izrazi negodovanje, što nije praksa na Pesmi Evorvizije.

„Nadam se da mi je uspelo. Nadam se da su me ozbiljno shvatili. Bio sam malo strastven, ali to je valjda naša uloga, i oni su malo dužni da znaju iz koje pozicije mi idemo, i koliko nama ovo znači. Pa ćemo da vidimo kako će to da rezultuje na kraju", kaže Andrija za RTS.

Uobičajeno je da ekipa sa druge strane kamere, a to su ljudi iz režije i produkcije, ne očekuju da ljudi koji su na sceni budu fokusirani i na svoj nastup. Dok je Andrija ukazivao na rasvetu, Pavle Aranđelović je takođe imao amandmane.

„Taj nastup je nešto što smo i mi gradili mnogo dugo i znamo svaku sitnicu koju niko osim nas ne može da vidi.Tako da smo uvek u fokusu i vidimo sve sve sve što nam smeta, i moramo da kažemo odmah", ističe Pavle, klavijaturista i prateći vokal „Lavina".

On je prokomentarisao i reakcije publike na snimak koji je objavljen na zvaničnoj Instagram stranici Evrovizije, a koji broji stotine hiljada pregleda:

„Na Instagramu, koliko sam video, mislim da ima oko 700.000 pregleda. Baš smo zadovoljni koliko nas ljudi podržavaju. To su ljudi koji vole nas, vole našu muziku. Stvarno smo mnogo zahvalni. Stvarno hvala vam svima što nas pratite, što nas podržavate. Verujem da će da vam se sviđa i ostalih dva minuta i 30 sekundi nastupa", očekuje Pavle.