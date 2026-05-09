Nik Paskval je optužen da je provalio u dom holivudske šminkerke Ali Šehorn u Los Anđelesu, oko 4:30 ujutru, 23. maja 2024. godine. Prema kancelariji okružnog tužioca Los Anđelesa, on je tada „naneo teške telesne povrede žrtvi u okolnostima koje uključuju nasilje u porodici“ i „lično koristio nož tokom izvršenja krivičnog dela“.

Nik Paskval Foto: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bekstvo i suđenje

Glumac, poznat po manjoj ulozi u seriji "Kako sam upoznao vašu majku" (How I Met Your Mother), pobegao je sa lica mesta, ali je kasnije zadržan na graničnom prelazu između SAD i Meksika u Sijera Blanki, u Teksasu.

Skoro dve godine kasnije, u petak, 8. maja 2026. godine, sud u Kaliforniji proglasio je Paskvala krivim po sledećim tačkama:

Provala u stambeni objekat prve stepena (uz prisustvo osobe)

Nanošenje povreda partneru ili supružniku

Paskvalu sada preti maksimalna kazna doživotnog zatvora

Foto: Gofoundme

Svedočenje žrtve: "Lupao je rupe u vratima"

Tokom suđenja u sudnici u San Fernandu, Ali Šehorn, sa vidljivim ožiljcima na ruci i vratu, opisala je nasilnu svađu koja je prethodila njihovom raskidu.

„Zaključala sam vrata, a on je počeo da pesnicama pravi rupe u njima dok ih nije provalio“, rekla je Ali. „Utrčala sam u kupatilo jer sam mislila da tamo postoji još jedna brava.“

Samo pet dana pre pokušaja ubistva, Paskval je bio priveden u policiju u Los Anđelesu, ali je pušten uz kauciju od 50.000 dolara. Čim je platio kauciju, krenuo je u napad. Iako je Ali imala zabranu prilaska protiv njega, njena prijateljica Kristin Vajt pronašla ju je 23. maja ujutru u lokvi krvi sa više od 20 ubodnih rana.

Ali Šehon Foto: Gofoundme

Oporavak i snaga Ali Šehorn

Ali, čija karijera obuhvata rad na filmovima kao što su Opasne devojke (Mean Girls), Rebel Moon i Vavilon (Babylon), prošla je kroz 14 sati intenzivnih operacija kako bi joj spasili život.

Džef Dornof, Alin prijatelj, redovno je obaveštavao javnost putem platforme GoFundMe:

„Ali pravi pozitivne korake ka oporavku. Put je dug, ali se suočava s njim hrabro.“

Do jula 2024. godine, potvrđeno je da se Ali oseća bolje i da je okružena porodicom i prijateljima koji brinu o njenoj bezbednosti.