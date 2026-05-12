Linda Lampenijus i Pete Parkonen su finski muzički duo koji će predstavljati Finsku na Pesmi Evrovizije 2026. u Beču sa pesmom "Liekinheitin" (Bacač plamena). Pobedu su odneli na nacionalnom finalu, UMK 2026, uz rekordan broj glasova publike. Prema kladionicama, važe za apsolutne favorite.

Ko su oni?

Linda Lampenijus (56) je međunarodno priznata klasična violinistkinja koja je nastupala širom sveta. Pete Parkonen (36) je popularni finski pevač koji se proslavio u takmičenju Idols 2008. godine, poznat po harizmatičnim nastupima uživo.

Pesma predstavlja spoj pop-roka i klasične muzike, a komponovao ju je sam duo u saradnji sa drugim autorima. Numera kojom se bore za evrovizijsku pobedu govori o o ljubavnoj vezi u kojoj stare rane čine bliskost istovremeno privlačnom i zastrašujućom.

Ovako izgleda vatreni nastup Finaca na Evroviziji 2026:

Specijalna dozvola

Evropska radiodifuzna unija (EBU) napravila je izuzetak u pravilima i dozvolila Lindi Lampenijus da svoju violinu svira uživo na sceni. Ideju za ovu saradnju dao je producent Anti Rihimeki, a njihovo partnerstvo opisano je kao stvaranje snažnog, intimnog i vizuelno bogatog nastupa. Duo je oborio rekord po broju osvojenih poena u istoriji finskog nacionalnog izbora.

Zahvaljujući velikom uspehu kod kuće, trenutno se nalaze u samom vrhu liste favorita za pobedu na evrovizijskoj sceni u Beču.

Da li su Linda i Pete par?

Iako dele snažnu umetničku povezanost i izvode pesmu o strastvenoj, ali teškoj vezi, Linda Lampenijus i Pete Parkonen nisu par u stvarnom životu. Njihova saradnja je strogo profesionalna.

Finska Evrovizija 2026 Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Linda je 2008. godine u braku sa švedskim advokatom Martinom Kulbergom. Par ima dve ćerke, Oliviju i Sesiliju. Pete drži svoj privatni život daleko od očiju javnosti, ali nije u romantičnoj vezi sa Lindom.

