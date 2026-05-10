Srpski predstavnici na Evroviziji, momci iz grupe "Lavina", Evropi će se predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 12. maja, pod rednim brojem 15.

Sada su otkrili kako teku pripreme, šta im se to dešavalo tokom probe, ali i da li su uplašeni zbog svega što se dešava zbog prisustva Izraela na Evroviziji, koja se ove godine održava u Beču, te da li to što nastupaju poslednji vide kao prednost ili manu.

"Kao prednost, definitivno. U našim kostimima je jako, jako vruće, i da smo bili prvi i da smo morali da sedimo u green roomu u tim kostimima, mislim da to ne bi bilo dobro po nas i našu hidrataciju. Dolazimo poslednji i to je super, velika prednost", ističu oni.

Tokom jedne probe su imali i mali problem, zbog čega su odmah alarmirali organizatore Evrovizije.

"Konkretno nam je u tom tejku zasmetala rasveta koju smo rešili za sad, i da će kasnije biti sve kako treba, ali na nama je da neko ko stoji na toj bini i ko stoji iza tog nastupa tražimo da sve bude onako kako je u našoj glavi. To teško da će moći da bude tako, ali gledamo da bude što bliže, imamo divnu podršku i ljude ovde i guramo zajedno, što je mnogo lakše", ističu muzičar i dodaju:

"Ne znam, meni je ovo prvi put na Evroviziji, deluje kao da prihvate, ali ne i da menjaju. Razumemo njih, to je 35 novih nastupa, mi svi dolazimo sa jednim, nije to toliko lako da se realizuje na prvu loptu. Zato tome služe probe, tome služe i korekcije, samo čekamo trenutak kada će to da legne onako kako treba."

Kako se Evrovizija i dalje vodi kao visokorizični događaj, momci iz benda su otkrili da li posebni uslovi organizacije utiču na njih i da li su uplašeni.

"Mi nemamo referentnu tačku, imamo tim ljudi kojima nije ovo prvi put, a oni kažu da je sve u redu, i nama je sve u redu, ne brinemo", iskreni su srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji.

