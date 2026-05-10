Slušaj vest

Izraelski emiter KAN dobio je zvanično upozorenje samo nekoliko dana pred početak Evrovizije 2026, koja se ove godine održava u Beču.

Emiterska kuća KAN proglašena je odgovornom za kršenje pravila glasanja nakon što su se u petak uveče na društvenim mrežama, poput Iksa, pojavili promotivni snimci.

U video-klipovima izraelski predstavnik Noam Betan pozivao je gledaoce da svih 10 glasova daju Izraelu tokom njegovog nastupa u prvom polufinalu 12. maja, što su mnogi naveli kao namernu provokaciju, budući da su samo određene zemlje na spisku.

Dvadesetosmogodišnji pevač, čija pesma nosi naziv "Michelle", snimio je promotivnu poruku na azerbejdžanskom, holandskom, engleskom, francuskom, nemačkom, grčkom, italijanskom, malteškom, portugalskom, španskom, švedskom i ukrajinskom jeziku.

Sada je izvršni direktor Evrovizije, Martin Grin, potvrdio da je KAN zvanično opomenut.

U saopštenju koje je podelio rekao je:

"Obavešteni smo da su objavljeni i distribuirani video-snimci u kojima se gledaoci pozivaju da glasaju 10 puta za Izrael, a koje je objavio izvođač. U roku od 20 minuta kontaktirali smo izraelsku delegaciju i zatražili da odmah obustave distribuciju video-snimaka i uklone ih sa svih platformi na kojima su objavljeni. To su i učinili.“

Dodao je:

U galeriji pogledajte kako je izgledao prošlogodišnji nastup Izraela na Evroviziji:

1/6 Vidi galeriju Juval Rafael, Evrovizija 2025. Izrael Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Nastavićemo pažljivo da pratimo sve promotivne aktivnosti i preduzimaćemo odgovarajuće korake kada bude potrebno."

Kao odgovor na optužbe, emiter je naveo da kampanju ne finansira nijedna posebna grupa, tvrdeći da su fanovi Evrovizije ti koji samostalno biraju da podrže njihovog predstavnika.

Evrovizija je neutralna

Kako su tada istakli, organizatori se zalažu da takmičenje ostane neutralan prostor.

"Preduzimamo jasne i odlučne korake kako bismo osigurali da takmičenje ostane proslava muzike i zajedništva. Takmičenje mora ostati neutralan prostor i ne sme biti zloupotrebljeno."

Grin je dodao da će, uz uvedene izmene, biti dodatno pojačano sprovođenje postojećih pravila kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba takmičenja, na primer kroz "tekstove pesama ili scenski nastup".

"Blisko ćemo sarađivati sa članicama kako bismo bili sigurni da u potpunosti razumeju pravila i da snose odgovornost za poštovanje vrednosti koje definišu Pesmu Evrovizije."

Video: Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji