Neke od najvećih svetskih zvezda ovih dana su izgubile milione pratilaca na društvenim mrežama, uključujući Tejlor Svift, Kristijana Ronalda, Arijanu Grande i BTS.

Iako je za ovakve intervencije obično zaslužna nekakva vrsta skandala, ovo novo uklanjanje pratilaca rezultat je nečega što korisnici nazivaju "Velikom čistkom 2026. godine". Navodno je Meta, u čijem je vlasništvu Instagram, odlučila da očisti botove koji su se našli među pratiocima ne samo slavnih zvezda nego i mnogih drugih korisnika društvenih mreža.

Tejlor Svift Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Kao rezultat toga, slavni su izgubili veliki broj pratilaca. Tejlor Svift je tako ostala bez pet miliona pratilaca, kao i rijaliti zvezda Kajli Džener, piše LADbible. Pevačica i glumica Arijana Grande navodno je izgubila oko sedam miliona pratilaca, dok je južnokorejski bend BTS, prema pisanju obožavatelja, izgubio više od 10 miliona. Kim Kardašijan se broj pratilaca takođe smanjio za nešto više od pet miliona, a slavni fudbaler Kristijano Ronaldo je, veruje se, ostao bez više od šest miliona pratilaca.

Kajli Džener, Met Gala 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što su obožavatelji primetili razliku u broju pratilaca u samo nekoliko sati, pojavila su se nagađanja da je Meti bilo dosta lažnih profila koji su preplavili platformu. Zbog toga je tokom večeri s Instagrama nestalo nekoliko miliona profila.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: RAYAN ALYAHYA / imago sportfotodienst / Profimedia

Nisu samo slavne zvezde izgubile pratioce. Na isto su se požalili i ostali korisnici društvenih mreža, koji su svoje iskustvo podelili na X-u. "Preko noći sam izgubila oko 30 pratilaca, mislila sam da sam slučajno objavila nešto loše", "Izgubila sam 300 pratilaca odmah nakon što sam došla do 11.000", "Moj profil je privatan i retko prihvatam zahteve ljudi s kojima nisam komunicirala barem jednom u životu. Recite mi zašto sam onda izgubila 21 pratilaca", pisali su.

Arijana Grande na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia