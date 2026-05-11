Azucar Moreno obeležile su evropsku muzičku scenu temperamentnim spojem flamenka i popa, a njihov legendarni nastup na Evroviziji 1990. u Zagrebu, prekinut tehničkim problemima pa ponovljen pred milionima gledalaca, ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji takmičenja.

Kad se govori o najprepoznatljivijim španskim muzičkim duetima, ime Azucar Moreno nezaobilazno je poglavlje evropske pop kulture. Harizmatične sestre iz Andaluzije spojile su flamenko, latino ritmove, pop i plesnu muziku, te krajem 80-ih i početkom 90-ih postale jedne od najvećih španskih zvezda.

Njihov nastup na Evroviziji 1990. ostao je upamćen kao jedan od najhaotičnijih, ali i najlegendarnijih trenutaka u istoriji takmičenja.

Azucar Moreno činile su sestre Antonija Toni Salazar i Enkarnacion Enkarna Salazar, članice velike romske muzičke porodice Salazar iz Andaluzije. Rođene su u Badahozu, a odrasle u Madridu, okružene muzikom i tradicijom flamenka. Njihova braća bila su deo poznate grupe Los Chunguitos, jedne od najuticajnijih flamenko-pop grupa u Španiji.

Upravo su uz njih sestre napravile prve ozbiljne muzičke korake. Početkom 80-ih nastupale su kao prateći vokali, a ubrzo su odlučile da pokrenu sopstveni projekat. Ime Azucar Moreno, što u prevodu znači "smeđi šećer", simbolizovalo je njihov temperament, energiju i mediteranski muzički stil.

Prvi album objavile su 1984. godine, ali pravi proboj dogodio se nekoliko godina kasnije, kada su počele da kombinuju flamenko s modernim dens-pop zvukom. Njihove pesme bile su pune strasti, ritma i latino energije, što ih je izdvojilo na tadašnjoj španskoj sceni.

Krajem 80-ih postale su velika senzacija u Španiji i Latinskoj Americi, a pesme poput "Devórame Otra Vez" i "Bandido" pretvorile su ih u regionalne zvezde.

Španija je 1990. godine odlučila da upravo Azucar Moreno pošalje na Evroviziju u Zagrebu s pesmom "Bandido". Već pre takmičenja smatrale su se jednim od favorita jer je pesma nudila nešto potpuno drugačije – spoj flamenka, latino zvuka i modernog dens-ritma.

Međutim, njihov nastup ostao je zapamćen zbog velikog tehničkog incidenta odmah na početku pesme. Naime, orkestar i matrica nisu bili usklađeni, pa su sestre nakon nekoliko sekundi nastupa demonstrativno napustile scenu pred milionima gledalaca.

Bio je to jedan od najšokantnijih trenutaka u istoriji Evrovizije.

Nakon kratke pauze organizatori su im dozvolili ponovno izvođenje pesme, što je tada bilo gotovo nezamislivo. Drugi pokušaj prošao je bez problema, a energični nastup oduševio je Evropu. Na kraju su osvojile peto mesto, ali mnogi smatraju da bi bez početnog haosa završile još i bolje. Uprkos tome "Bandido" je postao veliki evropski hit i jedna od najpoznatijih pesama u istoriji Evrovizije.

Nakon Evrovizije popularnost Azucar Morena eksplodirala je širom Europe i Latinske Amerike. Album "Bandido" postao je međunarodni hit, a sestre su nastavile da nižu uspehe pesmama poput "Solo Se Vive Una Vez", "Ven Devórame Otra Vez", "Mambo", "Olé" i "Torero". Njihov prepoznatljiv stil, glamurozni izgled i eksplozivni nastupi pretvorili su ih u modne i muzičke ikone 90-ih. Posebno su bile popularne u Španiji, Italiji, Grčkoj i zemljama Latinske Amerike.

Iako su godinama delovale nerazdvojno, iza kulisa su se gomilali problemi. Početkom 2000-ih odnos između sestara ozbiljno se pogoršao zbog poslovnih nesuglasica, iscrpljenosti i različitih pogleda na karijeru.

Godine 2007. zvanično su prekinule saradnju i krenule svaka svojim putem. Španski mediji tada su pisali o velikim svađama i potpunom prekidu komunikacije. Obožavatelji su godinama priželjkivali njihovo pomirenje.

Nakon više godina distance Toni i Enkarna uspele su da izglade odnose, te su 2013. ponovo počele da nastupaju zajedno. Povratak Azucar Morena izazvao je veliko interesovanje publike, posebno među generacijama koje su odrasle uz njihove hitove.

Sestre su nastavile da koncertiraju, nastupaju u televizijskim emisijama i objavljivati novu muziku, iako nikada nisu dosegnule komercijalni vrhunac kakav su imale tokom 90-ih.

Nakon legendarnog nastupa iz 1990. Azucar Moreno su više puta pokušale da ponovo predstavljaju Španiju na Evroviziji. Najpoznatiji pokušaj dogodio se 2019. godine, kada su učestvovale na španskom izboru za Evroviziju s pesmom "Debajo del mismo sol" i 2022. s "Postulero".

Iako su izazvale veliku nostalgiju i interesovanje publike, nisu uspele da se izbore za odlazak na takmičenje.

Danas su Toni i Encarna Salazar i dalje aktivne na muzičkoj sceni, povremeno nastupaju i učestvuju u televizijskim projektima u Španiji. Iako više nisu stalno prisutne na vrhovima top-lista, Azucar Moreno ostale su simbol jedne ere i jedan od najprepoznatljivijih španskih muzičkih izvoza.

Njihov evrovizijski nastup iz Zagreba 1990. i dalje se redovno nalazi na listama najlegendarnijih trenutaka u istoriji takmičenja, a pesma "Bandido" ostala je bezvremenski hit koji i danas budi nostalgiju među obožavateljima Evrovizije i latino-popa.

