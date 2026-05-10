Otkriveno je koliko su En Hatavej, Meril Strip i Emili Blant zaradile za povratak svojim ulogama u dugoočekivanom nastavku filma "Đavo nosi Pradu". Film je početkom meseca stigao u bioskope, gotovo dvadeset godina nakon originala, a već tokom prvog vikenda prikazivanja ostvario je veliki uspeh na bioskopskim blagajnama.

U nastavku, koji ponovo donosi priču iz sveta visoke mode i američkog Vogue-a, Meril Strip se vratila ulozi Mirande Pristli, stroge i beskompromisne urednice časopisa Runway, za koju mnogi veruju da je inspirisana Anom Vintur.

En Hatavej i Emili Blant ponovo glume njene bivše asistentkinje, koje su u međuvremenu izgradile uspešne karijere. Budući da je film tokom premijernog vikenda globalno zaradio čak 259 miliona dolara, jasno je da se radi o velikom komercijalnom uspehu, i za studio i za glavne zvezde filma.

Sve tri glumice dobile su isti honorar

Prema pisanju Variety-ja, Meril Strip za povratak ulozi Mirande Pristli ponuđeno je 12,5 miliona dolara. Međutim, glumica je navodno insistirala na tome da njene koleginice budu plaćene isto kao i ona.

Zbog toga su sve tri glumice potpisale ugovor s takozvanom klauzulom "najpovlašćenije nacije". U filmskoj industriji to znači da svi ključni glumci na projektu imaju iste honorare i pogodnosti. Tako su i En Hatavej i Emili Blant zaradile po 12,5 miliona dolara, i to pre bonusa.

Izvor blizak produkciji otkrio je i da će sve tri glumice dobiti dodatne bonuse u zavisnosti od konačne zarade filma, što znači da bi njihova ukupna zarada mogla da bude još znatno veća.

Kritičari podeljeni oko nastavka

Više od nedelju dana nakon premijere održane 1. maja, "Đavo nosi Pradu 2" na Rotten Tomatoes-u ima 78 odsto pozitivnih kritika.

Reakcije kritičara zasad su podeljene. Empire je pohvalio scenario jer likovima donosi "svežu priču umesto oslanjanja na formule originala", dok je The Guardian film opisao kao "zabavan i živahan".

S druge strane, nisu svi bili jednako oduševljeni. London Evening Standard je u svojoj recenziji napisao da nastavku "nedostaje duhovitosti i glamura koji su obeležili originalni film".

