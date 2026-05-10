Predstavnici Šona Didija Kombsa odbacili su tvrdnje da je reper bio u tajnoj vezi sa Sarom Ferguson, bivšom vojvotkinjom od Jorka. Navodi su se pojavili u novoj knjizi kraljevskog stručnjaka Endrua Lounija, koji tvrdi da su Ferguson i Kombs navodno imali neobaveznu aferu.

Kadrovi iz dokumentarca o Pafu Dediju

Šta je napisano?

Louni u knjizi "Entitled" piše da je Sara Ferguson Šona Didija Kombsa upoznala 2002. godine na zabavi koju je organizovala Gislejn Maksvel, saradnica Džefrija Epstajna, koja trenutno služi zatvorsku kaznu.

Prema odlomcima koje je objavio Daily Mail, autor tvrdi da su Ferguson i Paf Dedi do 2004. započeli "tajnu" vezu bez obaveza.

Sara Ferguson

Louni navodi i da se Kombs, nakon što je navodna afera započela, hvalio kako je spavao s bivšom vojvotkinjom od Jorka u hotelskim sobama čija je cena dosezala 50.000 dolara po noćenju. U knjizi se tvrdi i da je parfem "Unforgivable" osmislio prema njenim željama o tome kako bi muškarci trebali da mirišu.

Sara Ferguson

Autor takođe piše da je Ferguson navodno povela svoju tada 16-godišnju ćerku Eugeniju na jednu od Didijevih ozloglašenih žurki. Neimenovani zaposleni kraljevske porodice je taj potez opisao kao "uznemirujući".

Didijev tim sve demantuje

Uprkos tvrdnjama iz knjige, tim Pafa Dedija brzo ih je odbacio i kategorički negirao da je između bivše vojvotkinje i muzičkog mogula ikada postojala takva veza.

Njegov predstavnik Džuda Engelmajer je za Mirror US poručio: "U svetu se trenutno događa toliko važnih stvari, a ovaj potpuno smešan trač sigurno nije jedna od njih."

Reper služi zatvorsku kaznu

Paf Dedi trenutno služi 50-mesečnu kaznu u saveznom zatvoru. Prošle godine je osuđen po dvema tačkama optužnice za prevoz osoba preko državnih granica radi prostitucije.

Suđenje Paf Dediju

Prvo je bio optužen po pet tačaka u trima saveznim optužnicama, koje su uključivale trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, zločinačko udruživanje i prevoz radi prostitucije. Krivim je proglašen samo po dvema tačkama povezanim s prostitucijom, dok je za ostale optužbe oslobođen.

Budući da mu se u kaznu uračunava vreme provedeno u pritvoru, očekuje se da bi na slobodu mogao da izađe u aprilu 2028. godine. Njegov pravni tim u međuvremenu je uložio žalbu kako bi pokušao da dobije raniji izlazak.

