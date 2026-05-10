Evrovizija 2026 od 12. do 16. maja održava se u Beču i svi nestrpljivo čekaju da vide ko će ove godine odneti titulu pobednika i dovesti takmičenje u svoju državu. Evrovizijske kladionice već neko vreme su aktivne te se može opipati puls javnosti.

Prema aktuelnim predviđanjima bend "Lavina" koji ove godine predstavlja Srbiju, našao je svoje mesto u finalu. Naime, njima se predviđa prolazak u finale gde će se sa ostalim učesnicima boriti za pobedu.

kladionica polufinale Evrovizija Foto: Printscreen/ eurovisionworld.com

Naš predstavnika sa numerom "Kraj mene" kotira se između prvih 7. mesta od 15 koliko će se predstaviti u prvom polufinalu koje je na programu 12. maja od 21 čas.

Prvo mesto zauzima Finska, koja je ujedno i veliki favorit za pobedu na Evroviziji, zatim Grčka, Švedska pa Izrael. Odmah za njima su Hrvatska, Moldavija, Srbija, Litvanija , Poljska i Crna Gora.

Pesma "Kraj Mene" zadržava prepoznatljiv ton, ali je gotovo sve podignuto na viši nivo, prema pisanju evrovizijskih portala. Osim moćnog zvuka pesme, nastup koji je domaća publika videla na Pesmi za Evroviziju održanoj u februaru, znatno je unapređen.

Kostimi su ovog puta upečatljiviji nego ranije. I dalje su crni. Krzneni plašt frontmena Luke Aranđelovića sada je ukrašen krupnim metalnim detaljima. Njegov potpuno novi oklop za ramena toliko je masivan da u njega može da stane čak i po jedan mač sa svake strane, piše na portalu eurovisionfun.com, gde je Lukin kostim ocenjen kao grandiozan.