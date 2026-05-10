Nišlijka Milica Polskaja koja je već godinama udata za milionera iz Kazahstana često je na meti kritika javnosti, ali ona rado na svaku odgovori. Sada se povela tema oko njenog stomaka za koji mnogi tvrde da je operisala nakon rođenja petog deteta.

Milica je sada odlučila da prokomentariše ove insinuacije te objavila video snimak sa nizom fotografija njenog stomaka, a jedna od fotki nastala je i ubrzo nakon rođenja poslednjeg deteta. Kako kaže, to je dokaz da nije estetski korigovala ovaj deo svog tela, te da nema nijedan ožiljak na njemu od operacije.

"Svako ko je operisao stomak, svaka čast ali ja nisam jer se ne usuđujem. Ovako izgleda moj stomak samo 20 dana nakon porođaja, što se vidi jer mi je beba na fotografiji još mala, a na telu nemam ožiljke", poručuje Milica

Karijera i život u inostranstvu

Milica Vidosavljević, rođena u Boru, još kao devojka pokazivala je izuzetnu lepotu. Preselila se u Niš radi studija, a tamo je 2010. godine osvojila titulu Mis Niša, što je označilo početak njene uspešne karijere u svetu mode i javnog života.

Posle pobede na izboru za mis, Milica je odlučila da svoj život i karijeru razvija van granica Srbije. Preselila se u Dubai, gde je započela kao manekenka, a kasnije prešla na menadžerske poslove u ekskluzivnom Kavali klubu. Upravo tu je upoznala svog sadašnjeg supruga, poreklom iz Rusije, sa kojim danas živi u Almatiju, Kazahstan.

Srpska influenserka Milica Polskaja, koja godinama unazad živi u Almatiju u Kazahstanu. Ona je u braku sa uticajnim milionerom, sa kojim ima 5 dece.