Dana Borisova je veoma popularna ruska voditeljka koja iza sebe ima veoma težak život. Ona je samo jednom progovorila o užasima koje je morala da radi kako bi došla do novca da bi kupila drogu od koje je bila zavisna.

Borila se sa zavnošću od narkotika, a odna je prodavala svoje telo za novac.

"To se dogodilo tri ili četiri puta dok sam bila na drogama. Nisam imala novca pa sam morala da odvedem Polinu (ćerku) kod oca", rekla je na malim ekranima.

Dana Borisova Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

"Legnete, zatvorite oči i pomirite se sa tim. To je sve", dodala je.

Dana Borisova je, srećom, uspela da pobedi zavnosti i naglasila je da nikada više ne bi imala seks za novac. "Jezivo je kada ste trezni", poručila je.

Nakon trauma koje je doživela nije mogla da ima seks sa muškarcem. "Nisam imala odnose duže od dve i po godine, ali to je moja odluka. Ne nedostaje mi", napomenula je.

Dana Borisova oduvek je bila zatvorena kada je reč o njenom privatnom životu. Međutim, jednom prilikom je otkrila da je upoznala pouzdanog partnera. Borisova je podelila vest da ju je dečko zaprosio.

Foto: Printscreen/Instagram/danaborisova_official

„Traži od mene da se udam za njega, ali ja stalno govorim ne. Trenutno uživam u ovome što imamo i nisam spremna da pustim ovog čoveka previše blizu. Ne bih to nazvala ljubavlju, već uzajamnom naklonošću“, objasnila je Borisova u intervjuu za Public News Service.

Poznata ličnost je napomenula da je njen partner upravo njen tip zgodan, harizmatičan i bogat. Prema rečima Borisove, ovo je prva veza u kojoj se oseća potpuno slobodno i bez ikakvih briga.

Dana Borisova sa bivšim mužem Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Borisova je otkrila da je svog dečka upoznala neposredno pre odlaska na snimanje u Kolumbiju. Nakon što je izgubila bankovnu karticu, trebala joj je pomoć, pa je dobila kontakt rođaka svog komšije. Taj rođak se ispostavio kao njen budući partner. On je tri godine mlađi od Borisove, živi u Londonu, a povremeno dolazi u Moskvu zbog posla.