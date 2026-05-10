Beč je spreman da svečano otvori jubilarno, 70. izdanje Pesme Evrovizije. Ceremonija na tirkiznom tepihu označava početak evrovizijske nedelje, a ceo događaj može da se prati uživo iz celog sveta. Ovogodišnje takmičenje održava se od 12. do 16. maja u Austriji.

Srbiju na jubilarnoj Evroviziji predstavlja grupa "Lavina" sa numerom "Kraj mene", a mnogi im predviđaju visok plasman. 

Svetla pozornice polako se pale u Beču, koji se priprema da po treći put u svojoj istoriji ugosti najveće evropsko muzičko takmičenje.

Nedelja Evrovizije zvanično počinje glamuroznom ceremonijom otvaranja koja će se odvijati na specijalno postavljenom tirkiznom tepihu. Događaj predstavlja jedinstvenu priliku da se svih 35 delegacija učesnica naći zajedno na jednom mestu.

Kao što tradicija nalaže, poslednja će tepihom prošetati delegacija zemlje domaćina, Austrije.

Organizatori su se potrudili da svečanost otvaranja bude pravi muzički spektakl. Svaku delegaciju će na tepihu dočekati „Vudstok Olstar Bend" sa muzikom koja predstavlja njihovu zemlju, dok će Simfonijski orkestar ORF-a dati ceremonijalni ton čitavom događaju.

Vrhunac večeri očekuje se na samom kraju, kada će prošlogodišnji pobednik, Austrijanac Džej Džej, uz pratnju orkestra izvesti svoju pobedničku pesmu Wasted Love.

