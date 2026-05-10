Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji grupa "Lavina" svečano su prodefilovali tirkiznim tepihom u Beču na ceremoniji svečanog otvaranja ovogodišnjeg takmičenja. Muzički spektakl održava se od 12. do 16. maja.

Grupa "Lavina" predstavila se evrovizijskim fanovima u Beču na tradicionalnoj manifestaciji kojom se zvanično otovara nedelja koja je posvećena Evroviziji. Momci iz benda pozdravljeni su aplauzom prilikom defilea, a oni nisu skidali osmehe sa lica dok su ih pozdravljali mašući srpskim zastavama.

Povorka umetnika krenula je od čuvenog Burgteatra i prodefilovaće sve do Gradske većnice (Rathaus), pozdravljajući okupljene predstavnike medija i hiljade obožavalaca.

Kao što tradicija nalaže, poslednja će tepihom prošetati delegacija zemlje domaćina, Austrije.

Za sve ljubitelje muzike i mode koji ne mogu da prisustvuju, Evropska radiodifuzna unija (EBU) strimovaće čitav doživljaj uživo na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije, a prenos je dostupan i na austrijskoj nacionalnoj televiziji ORF 1.

Domaćini ceremonije su Fani Štapf i Maks Bauer, dok se sa lica mesta uključuju i reporteri Filip Mašl i Tina Ričl.

Muzički spektakl za desetine hiljada obožavalaca

Organizatori su se potrudili da svečanost otvaranja bude pravi muzički spektakl. Svaku delegaciju će na tepihu dočekati „Vudstok Olstar Bend" sa muzikom koja predstavlja njihovu zemlju, dok će Simfonijski orkestar ORF-a dati ceremonijalni ton čitavom događaju.

Vrhunac večeri očekuje se na samom kraju, kada će prošlogodišnji pobednik, Austrijanac Džej Džej, uz pratnju orkestra izvesti svoju pobedničku pesmu Wasted Love.