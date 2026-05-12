Slušaj vest

Noam Betan je 28-godišnji izraelski pevač i tekstopisac koji predstavlja Izrael na ovogodišnjoj Evroviziji 2026 u Beču sa pesmom "Michelle".

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov nastup:

1/15 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Noam je izabran nakon pobede u 12. sezoni muzičkog takmičenja HaKokhav HaBa (Zvezda u usponu), koje Izrael tradicionalno koristi za odabir svog predstavnika.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 49.96% Da 40.98% Samo finale 9.06%

Radio kao konobar dok je gradio karijeru na muzičkoj sceni

Njegova karijera nije počela preko noći. Prvi put je pokušao da se probije sa 16 godina, a javnosti je postao poznatiji 2018. godine nakon učešća u šou-programu Aviv ili Eyal, gde je osvojio treće mesto. Pre nego što je postao velika zvezda, radio je kao konobar dok je nastupao na manjim binama.

Pre Evrovizije, objavio je nekoliko uspešnih singlova kao što su „Madame“, „Buba“ i „Kvish Mahir“.

1/6 Vidi galeriju Noam Betan predstavnik Izraela na Evroviziji 2026 Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Dete migranta, završio vojsku u Izraelu

Rođen je u Ranani, a njegovi roditelji su imigrirali iz Grenobla u Francuskoj. Tečno govori hebrejski, francuski i engleski jezik.

Noamovi roditelji su cionisti koji su se doselili u Izrael iz Grenobla u Francuskoj. Imao je dva starija brata kada su stigli u Izrael, dok je Noam rođen u Ranani. Njegova majka je bila veoma emotivna nakon njegove pobede na nacionalnom izboru, rekavši da je to velika čast za njihovu porodicu koja je ostavila lagodan život u Francuskoj zarad Izraela.

Odrastao je u domu gde se negovala francuska kultura i jezik, što danas objašnjava njegov prepoznatljiv muzički stil. Sebe opisuje kao nekadašnje "osetljivo i introvertno dete".

Kao i većina Izraelaca, služio je u odbrambenim snagama (IDF), a ozbiljnu muzičku karijeru započeo je tek nakon završetka službe.

Misteriozan ljubavni život

Iako Noam trenutno ne iznosi mnogo detalja o svom trenutnom emotivnom statusu u javnosti, pesma "Michelle" kojom nastupa na Evroviziji je vrlo lična. Tekst govori o bolnom raskidu i nemogućnosti da se preboli voljena osoba koja je nastavila dalje. Mnogi veruju da je pesma inspirisana stvarnim događajima iz njegovog života.

Noam Betan Foto: Printscreen/Youtube

U jednom podkastu je priznao da, iako je muzika ceo njegov svet, ima i neobične hobije, poput želje da jednog dana ima vrlo neobičnu životinju kao kućnog ljubimca.