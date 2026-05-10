Jedna od najuspešnijih i najtalentovanijih domaćih glumaca Miodrag Miki Krstović iza sebe ima bogatu karijeru, a njegov naslednik Ivan Krstović od njega je nasledio ljubav prema umetnosti.

Ivan Krstović uspešno gradi karijeru kao producent, a njegov rad govori sam za sebe. Naime, ovaj talentovani umetnik potpisuje produkciju nekih od zapaženijih domaćih ostvarenja poslednjih godina, uključujući film Nečista krv i popularnu seriju Jutro će promeniti sve, "Mama i tata se igraju rata" Iako se nije odlučio za glumu poput svog oca, ostao je posvećen filmskoj umetnosti – samo iz druge, ali jednako važne perspektive.

Porodični život sa glumicom Milenom Živanović

Ivan je svoju životnu saputnicu pronašao u glumici Mileni Živanović, koju publika poznaje po ulozi Lidije u seriji Dinastija. Njih dvoje imaju sina po imenu Tadija i ćerku Petru, i zajedno čine skladan umetnički par.