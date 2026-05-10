Ovaj frajer je sin Mikija Krstovića: Ivan je veoma uspešan, a ova glumica mu je osvojila srce
Jedna od najuspešnijih i najtalentovanijih domaćih glumaca Miodrag Miki Krstović iza sebe ima bogatu karijeru, a njegov naslednik Ivan Krstović od njega je nasledio ljubav prema umetnosti.
Ivan Krstović uspešno gradi karijeru kao producent, a njegov rad govori sam za sebe. Naime, ovaj talentovani umetnik potpisuje produkciju nekih od zapaženijih domaćih ostvarenja poslednjih godina, uključujući film Nečista krv i popularnu seriju Jutro će promeniti sve, "Mama i tata se igraju rata" Iako se nije odlučio za glumu poput svog oca, ostao je posvećen filmskoj umetnosti – samo iz druge, ali jednako važne perspektive.
Porodični život sa glumicom Milenom Živanović
Ivan je svoju životnu saputnicu pronašao u glumici Mileni Živanović, koju publika poznaje po ulozi Lidije u seriji Dinastija. Njih dvoje imaju sina po imenu Tadija i ćerku Petru, i zajedno čine skladan umetnički par.
"Verujem u sudbinski odnos zauvek. Intuicija mi govori da sam pronašla svoju ljubav za do kraja života. I to je najlepši osećaj na svetu! Ivan je pre svega moj najbolji prijatelj, osoba kojoj prvoj javim važne vesti i 24 sata sam voljna da budem tu za njega. Uživancija mi je da jurim po parkovima sa sinom i suprugom. Tada rado i zagrlim drvo, pretvaram se da umem da sviram klavir, te lupetam akorde i glasno pevam", ovako je za portal Žena govorila o suprugu Milena.