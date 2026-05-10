Slušaj vest

Irski muzičar i svetska mega zvezda Bono Voks danas slavi 66. rođendan, a iza sebe ima bogatu karijeru i tešku porodičnu priču isprepletanu tragedijama i tajnama.

Bono Voks Foto: Massimiliano Migliorato / AFP / Profimedia

Na dedinoj sahrani majka mu doživela moždani udar pa umrla

Jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu dogodio se tokom detinjstva. Njegov deda po majci preminuo je od srčanog udara, a na sahrani se njegova majka iznenada onesvestila. U prvi mah se verovalo da je u pitanju reakcija na tugu, ali se ubrzo ispostavilo da je doživela moždani udar.

"Žurio se da je odvede u bolnicu. Srušila se kraj groba dok su njenog oca spuštali u zemlju",govorio je muzičar.

Iris Hjuzon preminula je samo četiri dana kasnije u bolnici, nakon što je isključena sa aparata za održavanje života. Ovaj događaj ostavio je dubok trag na Bonov život i kasnije stvaralaštvo.

Bono Voks Foto: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Saznao za očevu i ujninu aferu

Bono je pre nekoliko godina otkrio da je njegov polubrat Skot Rankin proizvod afere između njegovog oca Boba i njegove ujne Barbare.

Ovo saznanje mu je otvorilo oči i konačno je shvatio razloge čudnog ponašanja svog oca u nekim događajima ključnim za porodicu.

Bono Voks Foto: Agenzia Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Barbara, koja još uvek živi u Dablinu, bila je udata za njegovog ujaka Džeka, koji je preminuo 2020. godine. Razotkrivanje afere između Boba i Iris u to vreme u konzervativnoj, katoličkoj Irskoj donelo bi potencijalno pogubne posledice pa je umesto toga afera postala tajna. Bono je saznao za tu tajnu tek 2000. godine, godinu dana pre nego što je njegov otac Bob umro od raka.