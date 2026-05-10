Preminula je legenda „Ratova zvezda“ (Star Wars), Majkl Penington, u 82. godini. Veteran pozorišta i filma, najpoznatiji po ulozi Mofa Džerdžeroda u filmu „Povratak džedaja“, preminuo piše The Telegraph. Uzrok smrti trenutno nije poznat.

Peningtonove ostale filmske uloge uključuju Laerta u „Hamletu“ (1969), pored Entonija Hopkinsa, i ulogu bivšeg lidera Laburističke partije Majkla Fusat u filmu „Čelična ledi“ (The Iron Lady) iz 2011. godine, pored Meril Strip.

Majkl Penington

Takođe se pojavljivao u TV serijama „The Bill“, „Tjudorovi“ (The Tudors) i „Otac Braun“ (Father Brown), kao i u TV filmu „Povratak Šerloka Holmsa“ (The Return of Sherlock Holmes).

Njegova agentkinja Lesli Daf izjavila je za San da je on poslednje godine života proveo u Denvil Holu, domu za penzionisane glumce. Njegova bliska prijateljica i koleginica, veteranka ekrana Mirijam Margolis, potvrdila je vest o njegovoj smrti u objavi na svojim društvenim mrežama.

Glumica iz serijala „Hari Poter“ emotivno je napisala: „Majkl Penington je umro. Stari prijatelj, još iz dana na Kembridžu, veoma fin glumac, briljantan, mudar, jasan. Tužna sam preko svake mere. Blagoslovena neka je tvoja draga uspomena. Stari druže...“