Tragični događaji na kruzeru MV Hondijus, gde je epidemija hantavirusausmrtila troje ljudi, skrenuli su pažnju javnosti na opasnost ove bolesti. Paralelno sa tim, javnost je prošle godine potreslavest o smrti proslavljenog glumcaDžina Hekmana i njegove supruge Betsi Arakave, koji su pronađeni u svom domu u Novom Meksiku.

Kobni susret sa nevidljivim neprijateljem

Istraga je potvrdila da je Betsi Arakava podlegla hantavirusnom plućnom sindromu u njihovoj kući u Santa Feu. Izvor zaraze bio je izmet glodara pronađen u pomoćnim objektima na njihovom posedu. Nekoliko dana nakon nje, preminuo je i devedesetpetogodišnji oskarovac. Iako nije bio zaražen virusom, njegovo narušeno zdravlje, opterećeno srčanim tegobama i Alchajmerovom bolešću, nije izdržalo. Pronađeni su u stanju delimične mumifikacije, što ukazuje na to da su tela duže vreme bila u kući.

Kuća Džina Hekaman i Betsi Arakave u momentu pronalaska njihovih tela

Dok se u slučaju bračnog para zaraza dogodila direktnim kontaktom sa glodarima, Svetska zdravstvena organizacija analizira situaciju na kruzeru zbog sumnje na "andes" soj, koji omogućava redak prenos sa čoveka na čoveka. Zvaničnici uveravaju da opasnost od globalne pandemije ne postoji.

Poslednji sati i tragovi borbe sa štetočinama

Rekonstrukcija Betsinih poslednjih sati, koju prenosi Njujork tajms, otkriva da je kobnog dana obavljala uobičajene kupovine. Nadzorne kamere su je snimile u apoteci sa maskom na licu, koju je nosila kako bi zaštitila bolesnog supruga. Nakon povratka kući, naglo joj je pozlilo, a pronađena je na podu pored rasutih lekova.

Stručnjaci su utvrdili da je do infekcije došlo u garaži ili šupama, gde su pronađena brojna gnezda i izmet miševa. U pomoćnim zgradama i automobilima zatečene su i klopke, što sugeriše da su se supružnici duže vreme bezuspešno borili sa invazijom glodara. Nažalost, Džin Hekman je nakon ženine smrti sedam dana tumarao imanjem bez hrane, dok ga srce konačno nije izdalo u dvorištu. Podsetimo, Džin Hekman i njegova supruga pronađeni su mrtvi u svojoj kući u februaru 2025. godine

Džin Hekman i Betsi Arakava

Kako se zaštititi od hantavirusa

Hantavirus se na ljude prenosi udisanjem čestica koje potiču iz pljuvačke, urina ili izmeta zaraženih glodara. Iako je u Sjedinjenim Američkim Državama zabeleženo manje od hiljadu slučajeva u poslednje tri decenije, stopa smrtnosti je visoka, a specifičan lek ne postoji.

Lekari savetuju maksimalan oprez prilikom čišćenja zapuštenih prostora poput garaža, podruma i šupa. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski i rukavica, kao i temeljna dezinfekcija prostorija kako bi se sprečilo podizanje kontaminirane prašine u vazduh.

