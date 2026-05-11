Naši evrovizijski aduti, niška grupa Lavina, spremaju se za nastup u prvom polufinalu u Beču, koje je zakazano za 12. maj. Sa numerom "Kraj mene" pojaviće se na sceni pod rednim brojem 15, a uz moćan zvuk donose i vizuelni spektakl za koji je zaslužan hrvatski modni stvaralac.

Spoj regionalne saradnje i epske fantastike

Nakon što su 28. februara trijumfovali na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026" u Beogradu, kostime za bend je osmislio Nikolas Dijamane (Nicolas Diamane), čije je pravo ime Nino Radošević. Ovaj dizajner, koji je karijeru počeo kao fotograf, postao je spona između dve delegacije - pored stajlinga za Lavinu, on stoji i iza modnog identiteta grupe Lelek, koja će sa pesmom "Andromeda" (autorke Zorje Pajić) predstavljati Hrvatsku. Radoševićev rad, prepoznatljiv po dramatičnoj estetici, do sada su nosili umetnici poput Bejbi Lazanje, Franke Batelić, Lane Mandarić i Petra Brkljačića.

Pogledajte fotografije grupe Lavina sa svečanog otvaranja Evrovizije:

Izazov kostima od 20 kilograma

Inspiraciju za izgled srpskih predstavnika umetnik je pronašao u kultnom Tolkinovom svetu "Gospodara prstenova". Frontmen grupe, Luka Aranđelović, otkrio je u zvaničnom evrovizijskom podkastu da su njihova odela izrađena od prave kože i da su izuzetno teška - pojedini primerci dostižu i neverovatnih 20 kilograma.

"Težak je, zahteva ozbiljan kardio trening", objasnio je Luka, dodajući da je njegov stajling ipak nešto lakši kako bi nesmetano mogao da vokalno iznese pesmu i isprati koreografiju.

Vizuelni omaž Piteru Džeksonu

Nastup je osmišljen kao kratki film fantastike, direktno se oslanjajući na estetiku ratnika iz Rohana i severnih predela Srednje zemlje. Elementi srednjovekovnih oklopa biće upotpunjeni specifičnom scenografijom koja podseća na režiserski potpis Pitera Džeksona. Hladni tonovi plave i sive boje, uz mračno osvetljenje i gustu maglu, dočaraće epsku atmosferu na bini u Beču.

Aranđelović, koji je i sam veliki ljubitelj fantastike, povukao je paralelu sa bendom Mastodon i njihovim pojavljivanjem u "Igri prestola", ističući da Lavina teži sličnom prožimanju muzike i mita. Nakon beogradske pobede, dizajner Nikolas Dijamane nije krio oduševljenje saradnjom:

"Teško je rečima opisati kako se osećam jer ono što se trenutno dešava zvuči potpuno nestvarno. Mogu samo da kažem da osećam ogroman ponos, sreću i uzbuđenje zbog grupe Lavina koja je sinoć pobedila na nacionalnom izboru za Pesmu Evrovizije!!! Neverovatno sam srećan što sam imao priliku da upoznam sve ove divne ljude i naravno budem deo njihovog tima. Zaključak je da su sva nova poznanstva ono što celo iskustvo čini još vrednijim i posebnijim".

Dok se evrovizijska groznica zahuktava, podsećamo da se drugo polufinale održava 14. maja, dok će veliki pobednik biti proglašen u finalnoj večeri 16. maja.

Pogledajte video: "Lavina" o reakcijama na metal žanr u Srbiji