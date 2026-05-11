Austrijska prestonica ovih dana živi u znaku Evrovizije, spektakla koji spaja muzičare iz celog regiona i sveta pred milionskim auditorijumom. Dok se pripreme polako privode kraju, grad je već zahvaćen euforijom uoči odlučujućih večeri.

Raspored takmičenja i nastup srpske grupe

Prva polufinalna runda zakazana je za utorak, 12. maj, dok će se preostali učesnici boriti za prolaz u četvrtak, 14. maja. Veliko finale, koje svi željno iščekuju, održaće se u subotu, 16. maja. Boje Srbije ove godine brani niški sastav Lavina, koji će svoju kompoziciju "Kraj mene" izvesti već tokom prve takmičarske večeri.

Pogledajte u galeriji fotografije grupe Lavina na svečanom otvaranju:

Lavina na svečanom otvaranju Evrovizije

Glamur na tirkiznom tepihu ispred Većnice

Veliko interesovanje javnosti izazvalo je svečano otvaranje i tirkizni tepih postavljen tik uz veličanstveno zdanje Bečke gradske većnice. Ovom stazom prošetali su predstavnici svih zemalja učesnica i njihovi timovi, a među njima je bio i albanski izvođač, Alis Kalaći.

Pohvale albanskog predstavnika za Nišlije

Prilikom susreta sa medijima, Kalaći se osvrnuo na nastup srpskih predstavnika i nije štedeo reči hvale za momke iz grupe Lavina. Upitan za mišljenje o njihovoj pesmi i energiji, on je oduševljeno prokomentarisao:

"Da, jesam, ti momci su neverovatni. Sreo sam ih, njihova energija, gore iznutra, inspirativni su, skroz ludi, volim ih".

Ove reči potvrđuju da na ovogodišnjem takmičenju vlada prijateljska atmosfera, uprkos velikoj konkurenciji koja se očekuje u bečkoj areni.

